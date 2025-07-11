فليك يبلغ تير شتيغن: لن تكون أساسياً في الموسم المقبل

صحيفة SPORT أوردت أن فليك أوضح لتير شتيغن أن النادي "اتخذ قراراً استراتيجياً بشأن حراسة المرمى، بتعاقده مع اللاعب السابق لإسبانيول غارسيا"، مضيفاً أن الحارس الجديد "يتمتع بثقة كاملة من الجهاز الفني والإدارة الرياضية للعب في التشكيلة الأساسية".وذكرت الصحيفة أن برشلونة "سيحترم أي قرار يتخذه ، سواء بالبقاء والقتال من أجل مركز أساسي أو الانتقال إلى مشروع رياضي آخر".وأشارت إلى أن تير شتيغن مرّ بموقف مماثل، عندما راهن عليه برشلونة بدلاً من التشيلي ، الذي انتقل في النهاية إلى .ولفتت الصحيفة إلى أن فليك يعتبر أن لدى جوان غارسيا "الصفات اللازمة ليكون حارس مرمى برشلونة، وسيكون رهانه طيلة الموسم، باستثناء الإيقاف أو الإصابة".