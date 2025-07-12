بداية مخيبة للآمال لأنسو فاتي مع موناكو

اللاعب الإسباني انضم إلى في الأول من يوليو الجاري، لكنه لا يزال بحاجة إلى تحسين حالته البدنية ليواكب نسق زملائه. ورغم ظهوره في بعض المقاطع المصورة التي نشرها النادي على حساباته الرسمية وهو يؤدي تدريبات داخل صالة الجيم، إلا أنه لم يظهر بعد على أرضية الملعب مرتديًا قميص الفريق الفرنسي.المدرب آدي هوتر استبعد كل من فاتي والنجم الفرنسي من قائمة الفريق للمباراة، مما يشير إلى أنهما ليسا جاهزين بعد من الناحية البدنية. ومع تبقي أقل من شهر على انطلاق ، حيث يواجه موناكو نظيره لوهافر في 17 أغسطس، لا يزال أمامهما الوقت الكافي لاستعادة لياقتهما.يُذكر أن موناكو استعار من برشلونة مع تقاسم راتبه السنوي البالغ نحو 12 مليون يورو، ويتضمن العقد خيار شراء غير إلزامي بقيمة 11 مليون يورو.