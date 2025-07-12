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البولندية شفيونتيك تحرز لقب "ويمبلدون" للتنس بفوز تاريخي

رياضة

2025-07-12 | 13:25
البولندية شفيونتيك تحرز لقب &quot;ويمبلدون&quot; للتنس بفوز تاريخي
110 شوهد

اكتسحت البولندية إيغا شفيونتيك منافستها الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-صفر و6-صفر لتفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة في مسيرتها، السبت.

وبهذا تحقق المصنفة الأولى عالمياً سابقاً لقبها السادس في البطولات الكبرى، بعد فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة أربع مرات وأميركا المفتوحة مرة واحدة.
وأصبحت أنيسيموفا أول لاعبة تخسر نهائي ويمبلدون 6-صفر و6-صفر منذ عام 1911 وأول لاعبة تخسر بهذه النتيجة في نهائي أي بطولة كبرى منذ انتصار شتيفي جراف على ناتاشا زفيريفا في بطولة فرنسا المفتوحة عام 1988.
وبدأت شفيونتيك المباراة بقوة وكسرت إرسال أنيسيموفا، التي كانت تخوض نهائي بطولة كبرى لأول مرة، ثلاث مرات في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى 6-صفر في غضون 25 دقيقة.
وتكرر السيناريو نفسه في المجموعة الثانية، وحسمت البولندية المباراة في الفرصة الثانية بعد منافسة استغرقت 57 دقيقة فقط.
وكانت شفيونتيك قد خسرت شوطين فقط في طريقها للفوز على السويسرية بليندا بنتشيتش في قبل النهائي.
ولم يسبق أن تخطت شفيونتيك دور الثمانية في نادي عموم إنجلترا قبل نسخة هذا العام.
وجاء فوز شفيونتيك في جو مشمس وحار في الملعب الرئيسي، واستغرق الأمر 57 دقيقة فقط لتحصل شفيونتيك على اللقب، وقد حققت الفوز في جميع النهائيات في البطولات الأربع الكبرى التي خاضتها حتى الآن في مسيرتها.
ونجحت اللاعبة البولندية، البالغة من العمر 24 عاماً، في إنهاء المباراة بمجموع نقاط وصل إلى 24/55 لصالحها، رغم أنها احتاجت إلى عشر إرسالات للفوز، فيما ارتكبت أنيسيموفا العديد من الأخطاء غير المبررة التي وصل عددها إلى 28 خطأ.

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