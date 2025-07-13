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مدرب أوروغواياني يقترب من تدريب نادي القاسم العراقي
رياضة
2025-07-13 | 03:54
المصدر:
الصباح
219 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
اقتربت إدارة
نادي القاسم الرياضي
من التعاقد مع المدرب الأوروغواياني - الإيطالي ألفريدو
غونزاليس
، لتولي قيادة الفريق الكروي في الموسم المقبل.
وقال أمين سر النادي، حسن
عزيز
، إن "المدرب الأجنبي
غونزاليس
بات من أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لأسود سورى في الفترة المقبلة ويحمل سيرة تدريبية في عدد من الأندية العربية، منها
الكرمل
الأردني
، تشرين السوري، صلالة وظفار العمانيان".
وأضاف أن "
إدارة النادي
كانت قد درست في وقت سابق ملفات عدة مدربين محليين وعرب، بينهم السوري
فجر إبراهيم
،
العماني
حمد العزاني،
عباس عبيد
، إلا أنها ترى في غونزاليس خياراً متقدماً، نظراً لتجربته السابقة في المنطقة، واطلاعه على خصوصية الكرة العربية ومتطلباتها".
وبيّن أن "الإدارة تعمل حاليا على تجديد عقود عدد من اللاعبين، بالإضافة إلى حسم ملف الجهاز الفني، على أن تُنجز هاتان المهمتان قبل انطلاق المعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد".
وختم عزيز بأن "الفريق لايزال يعاني من استمرار الحظر الدولي المفروض على النادي من قبل
الفيفا
حتى فترة الانتقالات الشتوية، إلى جانب منافسة أندية أخرى تسعى لاستقطاب لاعبي القاسم بعروض مغرية".
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