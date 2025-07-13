مدرب أوروغواياني يقترب من تدريب نادي القاسم العراقي

وقال أمين سر النادي، حسن ، إن "المدرب الأجنبي بات من أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لأسود سورى في الفترة المقبلة ويحمل سيرة تدريبية في عدد من الأندية العربية، منها ، تشرين السوري، صلالة وظفار العمانيان".وأضاف أن " كانت قد درست في وقت سابق ملفات عدة مدربين محليين وعرب، بينهم السوري ، حمد العزاني، ، إلا أنها ترى في غونزاليس خياراً متقدماً، نظراً لتجربته السابقة في المنطقة، واطلاعه على خصوصية الكرة العربية ومتطلباتها".وبيّن أن "الإدارة تعمل حاليا على تجديد عقود عدد من اللاعبين، بالإضافة إلى حسم ملف الجهاز الفني، على أن تُنجز هاتان المهمتان قبل انطلاق المعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد".وختم عزيز بأن "الفريق لايزال يعاني من استمرار الحظر الدولي المفروض على النادي من قبل حتى فترة الانتقالات الشتوية، إلى جانب منافسة أندية أخرى تسعى لاستقطاب لاعبي القاسم بعروض مغرية".