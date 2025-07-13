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ريال مدريد يعلق بعد تتويج تشيلسي بمونديال الأندية
رياضة
2025-07-13 | 17:31
859 شوهد
علق
ريال مدريد
، اليوم الاثنين، على تتويج
نادي تشيلسي
بلقب
كأس العالم للأندية
عقب فوزه بثلاثية نظيفة على
باريس سان جيرمان
.
وقال
ريال مدريد
في بيان: "الف
مبروك
تشيلسي
وكل جماهيره على لقب
كأس العالم للأندية
المستحق".
توج
نادي تشيلسي
بلقب النسخة الأولى من
كأس العالم
للأندية بنظامها الجديد بفوزه على
باريس سان جيرمان
، بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما على ملعب "
ميتلايف
" في
نيو جيرسي
يوم الأحد.
وكان قد تمكن فريق
باريس
سان جرمان
، من هزيمة غريمه
ريال
مدريد
الإسباني، في نصف
نهائي كأس
العالم للأندية.
وقدم باريس سان جرمان عرضا استثنائيا على ملعب "ميتلايف" في مدينة نيو
جيرسي
، وانتصر بنتيجة 4-0 على "
الملكي
"، دون عناء يذكر. وزج بمدريد خارج البطولة.
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