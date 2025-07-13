ريال مدريد يعلق بعد تتويج تشيلسي بمونديال الأندية

وقال في بيان: "الف وكل جماهيره على لقب المستحق".توج بلقب النسخة الأولى من للأندية بنظامها الجديد بفوزه على ، بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما على ملعب " " في يوم الأحد.وكان قد تمكن فريق ، من هزيمة غريمه الإسباني، في نصف العالم للأندية.وقدم باريس سان جرمان عرضا استثنائيا على ملعب "ميتلايف" في مدينة نيو ، وانتصر بنتيجة 4-0 على " "، دون عناء يذكر. وزج بمدريد خارج البطولة.