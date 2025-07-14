منتخب العراق يبحث عن ودية ثالثة قبل الملحق الآسيوي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في أمريكا.. توقعات بارتفاع التضخم مع زيادة الرسوم الجمركية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533365-638880757468132691.jpg
منتخب العراق يبحث عن ودية ثالثة قبل الملحق الآسيوي
رياضة
2025-07-14 | 03:35
المصدر:
الصباح
109 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
بدأ
الاتحاد المركزي لكرة القدم
سلسلة من الاتصالات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة من أجل تأمين مباراة تجريبية ثالثة لمنتخبنا الوطني قبل أسبوع من خوض غمار الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.
وطلب مدرب منتخبنا غراهام
أرنولد
خوض لقاء ودي بعد الانتهاء من بطولة تايلند التي ستشهد خوض منتخبنا مباراتين، على أن يكون اللقاء التجريبي الثالث في نهاية أيلول أو مطلع تشرين الثاني المقبلين على أبعد تقدير، منوها في الوقت ذاته بان الوقت الذي يفصلنا عن الملحق قصير ولا يسمح بإحداث العديد من التغييرات على قائمة
أسود الرافدين
.
ولفت إلى أنه في حال تأهلنا إلى
كأس العالم
سيكون هناك فاصل زمني مناسب يسمح بغربلة للاعبين واختيار العناصر التي من الممكن لها تمثيل المنتخب في المونديال.
وختم أرنولد حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد بغية تحقيق الهدف المنشود وإسعاد الجماهير العراقية، مجددًا ثقته باللاعبين، للوصول إلى المونديال المقبل.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
العراق يدعو لإقامة مباريات الملحق الآسيوي في ملعب محايد
16:48 | 2025-06-12
موعد إجراء قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
09:00 | 2025-07-11
شنيشل يكشف تأثير إقامة مباريات الملحق الآسيوي في السعودية وقطر
04:46 | 2025-06-18
الاتحاد الكروي العراقي يفند مزاعم الآسيوي: قدمنا طلباً لاستضافة الملحق
09:52 | 2025-06-16
منتخب العراق يبحث عن ودية ثالثة
الملحق الآسيوي
الاتحاد المركزي لكرة القدم
الاتحاد المركزي
السومرية نيوز
أسود الرافدين
سومرية نيوز
كأس العالم
السومرية
الرافدين
+A
-A
اخترنا لك
ماركا: الموسم الحالي سيحسم مستقبل فينيسيوس مع الريال
05:10 | 2025-07-14
الوسط الرياضي العراقي يُعبر عن حزنه لوفاة مدرب حراس المرمى صالح حميد
04:50 | 2025-07-14
نادي النجف يعتمد شعارًا جديدًا مستوحى من سيف ودرع الإمام علي (ع) – صور
03:55 | 2025-07-14
مواجهة حاسمة اليوم.. نفط البصرة يواجه أمانة بغداد لتحديد المتأهل لـ"دوري النجوم"
03:48 | 2025-07-14
تأجيل نهائي كأس العراق إلى الجمعة المقبل
17:38 | 2025-07-13
ريال مدريد يعلق بعد تتويج تشيلسي بمونديال الأندية
17:31 | 2025-07-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين في 4 محافظات
محليات
56.26%
03:56 | 2025-07-13
تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين في 4 محافظات
03:56 | 2025-07-13
هل سيكون يوم غد عطلة رسمية في العراق؟
محليات
10.26%
11:25 | 2025-07-13
هل سيكون يوم غد عطلة رسمية في العراق؟
11:25 | 2025-07-13
مقرب من السيد الصدر يكشف عن تفاصيل اجتماع الحنانة
محليات
9.28%
14:28 | 2025-07-13
مقرب من السيد الصدر يكشف عن تفاصيل اجتماع الحنانة
14:28 | 2025-07-13
واتساب يطلق ميزة ثورية لمستخدمي أندرويد
تكنولوجيا
9.27%
12:12 | 2025-07-12
واتساب يطلق ميزة ثورية لمستخدمي أندرويد
12:12 | 2025-07-12
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
8.39%
03:37 | 2025-07-13
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:37 | 2025-07-13
برلمانية تكشف عن تحرك لاعادة سن التقاعد الى 63 سنة
محليات
6.55%
16:41 | 2025-07-12
برلمانية تكشف عن تحرك لاعادة سن التقاعد الى 63 سنة
16:41 | 2025-07-12
المزيد
استطلاعات
هل كُتب لك أن تطأ تراب كربلاء هذا العام؟
نعم
نعم
كلا
كلا
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
ساعات من المطر تُغرق طوكيو
05:12 | 2025-07-14
ترامب: بيليه أفضل لاعب بالتاريخ
03:49 | 2025-07-14
تدمير طائرة في اربيل (فيديو)
01:53 | 2025-07-14
بالفيديو.. تحطم طائرة في إنجلترا
13:12 | 2025-07-13
شرطي مرور يتحول لنجم كوميدي في الدومينيكان
07:53 | 2025-07-13
عصابة "التكتك" في قبضة القانون
06:28 | 2025-07-13
الدفاع المدني العراقي يشارك في إخماد حرائق اللاذقية
05:32 | 2025-07-13
عشائر في البصرة: المحافظ رفع دعاوى على نشطاء بالمحافظة ونحذر من الاستمرار بتوجيه التهم جزافا
11:28 | 2025-07-12
تشكيل كتلة الإعمار والتنمية داخل البرلمان بأكثر من 50 نائباً
10:00 | 2025-07-12
بوراك يدعم ايران على طريقته (فيديو)
07:52 | 2025-07-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.