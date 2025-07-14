منتخب العراق يبحث عن ودية ثالثة قبل الملحق الآسيوي

وطلب مدرب منتخبنا غراهام خوض لقاء ودي بعد الانتهاء من بطولة تايلند التي ستشهد خوض منتخبنا مباراتين، على أن يكون اللقاء التجريبي الثالث في نهاية أيلول أو مطلع تشرين الثاني المقبلين على أبعد تقدير، منوها في الوقت ذاته بان الوقت الذي يفصلنا عن الملحق قصير ولا يسمح بإحداث العديد من التغييرات على قائمة .ولفت إلى أنه في حال تأهلنا إلى سيكون هناك فاصل زمني مناسب يسمح بغربلة للاعبين واختيار العناصر التي من الممكن لها تمثيل المنتخب في المونديال.وختم أرنولد حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد بغية تحقيق الهدف المنشود وإسعاد الجماهير العراقية، مجددًا ثقته باللاعبين، للوصول إلى المونديال المقبل.