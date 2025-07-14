أسماء بارزة.. سوق الانتقالات يشتعل في دوري نجوم العراق

وتقام فترة الانتقالات الصيفية في للفترة من 20 يوليو/ تموز الحالي، ولغاية 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث بدأت أبرز الأندية في العراق بإبرام الصفقات النوعية والكبرى، استعدادًا لموسم جيد سيحمل في طياته الكثير من الإثارة والمفاجآت.وأكمل نادي حتى الآن 3 صفقات قوية، حيث تعاقد مع اللاعب هيران أحمد قادمًا من ، بالإضافة إلى النجم العراقي الشاب أحمد علي الذي كان محترفًا في صفوف نادي روان الفرنسي، ليلعب إلى جانب شقيقه زانا علي، كما ضم النادي لاعب الوسط بلند آزاد، القادم من رديف نادي دي غرافشاب الهولندي، في إطار خطة النادي لإعادة بناء الفريق بعناصر شابة وذات تجربة خارجية.ونادي أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتوقيع مع إبراهيم سعادة، ليكون ضمن تشكيلته الأساسية في الموسم المقبل، وذلك ضمن سعيه لتقديم نسخة تنافسية أقوى، كما نجح في ضم أموري فيصل الذي أعلن رحيله عن نادي الكهرباء، في الوقت الذي نجحت فيه الإدارة أيضًا في التعاقد مع نجم هلو فائق، وكذلك جددت عقد يوسف أماروا ومتوسط الميدان المحلي شهاب .ونادي البرتقالي نجح في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع صانع الألعاب عزيز شتيوي، قادمًا من في صفقة تهدف لرفع جودة الفريق في خط الوسط، إذ جاء بطلب من مواطنه، مدرب الفريق يامن الزلفاني، كما حافظ البرتقالي على استقراره الفني، من خلال تجديد عقود كل من اليمني عبد المجيد صبارة والعراقي مصطفى مؤيد لموسم إضافي، ليستمرا مع الفريق في رحلة المنافسة التي تتصاعد معها الطموحات.بطل الدوري العراقي يبحث عن مهاجموفيما يخص وضع متصدر البطولة الشرطة، فقد نجح بطل الدوري العراقي الشرطة، في التعاقد رسميًّا مع السنغالي دومينيك مندي، لتدعيم خط الوسط، في صفقة يتوقع أن تكون واحدة من أبرز الصفقات الأجنبية هذا الصيف، نظرًا للمستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب في الموسم الماضي، فيما يعمل النادي على تعزيز صفوفه بصفقة هجومية مميزة بعد تعثر مفاوضات ضم نجم يزن النعيمات.وفيما يتعلق بالوصيف ، فقد نجح النادي الأبيض في الإعلان رسميًّا عن التعاقد مع أكثر اللاعبين العراقيين المحليين تميزًا في الدوري، وهو نجم ، إذ سيعزز صفوف الفريق ليكون جنبًا إلى جنب مع الموهوب حسن (قوقية)، في وقت تتواصل مفاوضات زعيم العراق مع عدد من اللاعبين المهمين في العراق وخارجه، لتدعيم الصفوف بأفضل صورة لرفع مستوى المنافسة الموسم المقبل.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التحركات في انتقالات الدوري العراقي، ولا سيما بعد دخول بعض الأندية في مفاوضات متقدمة مع لاعبين محليين ودوليين، بهدف بناء فرق قادرة على المنافسة بقوة في الموسم القادم الذي شهد تأهل فريقي والغراف.