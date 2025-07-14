رسمياً.. ملعب نوروز يحتضن المباراة النهائية لبطولة الكأس

واوضحت في بيان ورد للسومرية نيوز، بأن فريقي وزاخو أبديا موافقتهما الموثقة بكتابٍ رسميٍّ على إقامةِ المباراة على ملعبِ فضلا على الموافقة الرسمية من للرياضة في في حكومة الذين اشاروا الى اهمية اجراء المباراة في نوروز نظرا لما تمثله من تاريخ مهم.وبينت إن لجانَ الاتحادِ ستشرعُ بتحضيراتها للمباراةِ ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، مضيفة إن المؤتمرين الفنيّ والصحفيّ للمباراةِ سيعقدان يوم الخميس المُقبل في ملعبِ المباراة، على أن يحددَ موعدهما لاحقا.