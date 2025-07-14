رسمياً.. ملعب نوروز يحتضن المباراة النهائية لبطولة الكأس

أسماء بارزة.. سوق الانتقالات يشتعل في دوري نجوم العراق
06:54 | 2025-07-14
عقوبات محتملة على إنريكي بعد نهائي المونديال.. قد تصل إلى الإيقاف
06:30 | 2025-07-14
ماركا: الموسم الحالي سيحسم مستقبل فينيسيوس مع الريال
05:10 | 2025-07-14
الوسط الرياضي العراقي يُعبر عن حزنه لوفاة مدرب حراس المرمى صالح حميد
04:50 | 2025-07-14
نادي النجف يعتمد شعارًا جديدًا مستوحى من سيف ودرع الإمام علي (ع) – صور
03:55 | 2025-07-14
مواجهة حاسمة اليوم.. نفط البصرة يواجه أمانة بغداد لتحديد المتأهل لـ"دوري النجوم"
03:48 | 2025-07-14