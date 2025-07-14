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"رونالدو الجديد" يرفض إغراءات سعودية ويتجه لآرسنال

رياضة

2025-07-14 | 10:18
&quot;رونالدو الجديد&quot; يرفض إغراءات سعودية ويتجه لآرسنال
121 شوهد

أفادت تقارير صحفية بأن المهاجم السويدي فيكتور غيوكيرس هداف سبورتنغ لشبونة والدوري البرتغالي، اقترب من الانتقال إلى نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرتبط فيكتور غيوكيرس (27 عاما) هداف الدوري البرتغالي برصيد 39 هدفا سجلها خلال 34 مباراة فقط، مع فريقه سبورتينغ لشبونة بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028.
هداف الدوري برصيد 39 هدفا سجلها خلال 34 مباراة فقط، جعله محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية مثل أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول إضافة إلى فريق ريال مدريد الإسباني والنصر السعودي.
بيد أن المهاجم السويدي الملقب بـ"رونالدو الجديد"، قرر الرحيل عن فريقه وخوض تجربة جديدة، وأبدى العديد من أندية أوروبا الكبرى اهتماما جادا بفكرة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في مقدمتها أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد والنصر السعودي.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه على منصة "X":
"وصل وكلاء غيوكيريس إلى لندن لإتمام تفاصيل الصفقة مع أرسنال!
الجميع جاهزون أيضا لسفر فيكتور للخضوع للفحص الطبي فور الانتهاء من التفاصيل.
تم الاتفاق تقريبا على صفقة بقيمة 63.5 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو، مع تخفيض العمولة نظرا لضرورة حسمها اليوم".
وكانت إدارة نادي أرسنال قد نجحت في التوصل لاتفاق مع نظيرتها في سبورتنغ لشبونة بعد مراحل متفاوتة من المفاوضات على مدار الشهر الماضي.
علما بأن المهاجم السويدي قد حدد أرسنال كوجهة انتقاله رغم وجود عروض من فرق الدوري السعودي للمحترفين براتب أعلى.
يذكر أن فيكتور غيوكيريس قد سجل 54 هدفا وصنع 13 أخرى خلال 52 مباراة في جميع البطولات على مدار الموسم الماضي.

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