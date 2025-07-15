مدرب العراق يسعى لتأمين مباراة تجريبية ثالثة قبل الملحق المونديالي 2026

إذ من المؤمل أن تُقام منافسات الملحق خلال الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من تشرين الأول المقبل، على أن تستضيف وقطر المجموعتين على التوالي، وسط تحضيرات تنظيمية وفنية عالية المستوى.ويأمل ، بالتنسيق والتشاور مع المدير الإداري للمنتخب الوطني مصطفى جمال، تأمين مواجهة تجريبية إضافية، مستغلًا تواجد مدربي المنتخبات المشاركة في الملحق، وذلك بعد معرفة هوية الفرق التي سيقع معها منتخبنا في إحدى المجموعتين من خلال مراسم سحب القرعة.ومن المرجح أن تُقام المباراة التجريبية الجديدة في مدينة أو ، بحسب الظروف التنظيمية، على أن تعقب مشاركة " " في ملك ، المقررة انطلاقتها في الأول من أيلول المقبل، والتي تشهد مشاركة منتخبات: تايلاند، ، وجزر فيجي، وذلك عقب اختتام المعسكر التحضيري القصير.وكانت ستة منتخبات قد تأهلت إلى هذا الدور بعد احتلالها المركزين الثالث والرابع في المجموعتين الأولى والثانية من التصفيات، وهي: السعودية، قطر، ، الإمارات، عُمان، وإندونيسيا. وقد جرى تصنيف هذه المنتخبات إلى ثلاثة مستويات، وفقًا للائحة الفنية المعتمدة:وينص النظام المعتمد للدور الرابع على إقامة مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بموجبه متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات (2026)، بينما يخوض وصيفا المجموعتين مواجهة فاصلة من ذهاب وإياب، يومي (13 و18 تشرين الثاني 2025)، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق الدولي الحاسم، المقرر إجراؤه في آذار (2026)، من أجل اقتناص مقعد إضافي مؤهل إلى المونديال.