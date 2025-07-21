اللاعب أحمد ياسين يكشف سبب استيائه من تجربته في العراق

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وانتقل ياسين (34 عاما) إلى صفوف في 14 يناير/ كانون الثاني 2025 قادما من صفوف فريق أوربيرو ، قبل يقرر اللاعب أخيرا إنهاء تجربته القصيرة في بشكل رسمي.وأعلن نادي أوربيرو السويدي، تعاقده مع اللاعب العراقي لمدة موسم واحد، حيث تعد هذه المرة هي الرابعة التي يرتدي فيها اللاعب قميص الفريق الأبيض في مسيرته الاحترافية بالملاعب.وقال ياسين في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "أشعر بالراحة والأمان للعودة من أجل النادي الذي أحبه. سأفعل كل ما بوسعي لتغيير وضع الفريق في الموسم الحالي".في السياق، قال المدير الرياضي للفريق السويدي أحمدوفيتش: "من المهم للغاية إعادة إلى المنزل في الوضع الذي نحن فيه. إنه يمتلك شخصية جيدة ويريد مساعدة أوربيرو".وسبق أن لعب أحمد ياسين، أكثر من 150 مباراة مع أوربيرو وكان آخر مرة في النادي في أواخر خريف عام 2024، لينتقل إلى زاخو ويسجل معه 4 أهداف ويسهم بصناعة 4 أهداف لزملائه.قرار رحيل اللاعب عن العراق لم يكن جديدا رغم الفترة القصيرة التي خاضها، حيث رغب ياسين في وضع حد لتجربته مع زاخو بوقت مبكر لكنه ظل ملتزمًا مع الفريق حتى العراق.وكان اللاعب مستاء من عدة أمور، لكن ما حدث معه في نهائي كأس العراق دفعه إلى الإسراع بالرحيل عن الدوري، خصوصا أنه عانى من البيئة التي لم تكن ملائمة بالنسبة له وأيضا بسبب تنظيم المسابقات.أحمد ياسين يكشف سبب استيائه من تجربته في العراقوعبر ياسين عن استيائه الشديد في بث مباشر عبر حسابه على "انستغرام" حين كان متجها إلى لخوض النهائي ليقرر في هذه الأثناء نقل المباراة إلى ، ليضطر وفد زاخو لتغيير وجهته.وقال ياسين في أثناء البث المباشر: "ألعب كرة القدم منذ 15 عاما، لكن ما حدث معي في العراق لم ولن أراه في حياتي، للأسف لم أشعر بالارتياح وما شاهدته لم يكن في الحسبان وكان غريبا جدا بالنسبة لي".وخاض أحمد ياسين (68) مباراة دولية مع المنتخب العراقي الأول و3 أخرى مع المنتخب الأولمبي وتقدر قيمته السوقية بمبلغ 175 ألف يورو ويجيد اللعب كصانع ألعاب ومهاجم وهمي وجناح أيمن.المصدر: