أسطورة برشلونة في ورطة كبرى بسبب فستان حريمي

البالغ من العمر 37 عامًا، نشر الصورة من احتفال أقيم في حديقة "سيام" المائية بجزيرة ، مسقط رأسه.وظهر في الصورة مع زوجته السابقة مارتين وأطفاله الثلاثة: برايان، وكايل، ومارك، الذي بدا مبتسمًا أمام قالب حلوى على طراز فيلم "ليلو وستيتش".تعليقات مسيئة وإغلاق خاصية الردوكتب بيدرو في "إنستغرام": " مارك!! عام آخر في أفضل حديقة مائية في العالم. شكرًا لسيام بارك على هذا اليوم الرائع".لكن سرعان ما تحولت التعليقات إلى سخرية وهجوم، فكتب أحدهم: "بنت أم ولد؟"، وقال آخر: "لا يزال هناك وقت لإنقاذ ابنك، لا تيأس!"؛ ما دفع بيدرو لإغلاق التعليقات.موجة دعم من المتابعينرغم الهجوم، تلقى بيدرو وابنه دعمًا واسعًا من متابعين كتبوا تعليقات مثل: "عندما يعرف الرجل كيف يكون أبًا".وقال آخر: "العالم بحاجة لآباء مثلك! من يجعلون أطفالهم سعداء".فيما قال ثالث: "أنت أب يُحتذى به، خصوصًا في عالم كرة القدم. يجب أن يتعلم الآخرون منك".يذكر أن بيدرو يواصل تألقه مع الإيطالي؛ إذ سجل الموسم الماضي 14 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة، ما أهله لتجديد عقده لموسم إضافي مع النادي.