أسطورة برشلونة في ورطة كبرى بسبب فستان حريمي

بيدرو
البالغ من العمر 37 عامًا، نشر الصورة من احتفال أقيم في حديقة "سيام" المائية بجزيرة تينيريفي
، مسقط رأسه.
وظهر في الصورة مع زوجته السابقة كارولينا
مارتين وأطفاله الثلاثة: برايان، وكايل، ومارك، الذي بدا مبتسمًا أمام قالب حلوى على طراز فيلم "ليلو وستيتش".
تعليقات مسيئة وإغلاق خاصية الرد
وكتب بيدرو في "إنستغرام": "عيد ميلاد سعيد
مارك!! عام آخر في أفضل حديقة مائية في العالم. شكرًا لسيام بارك على هذا اليوم الرائع".
لكن سرعان ما تحولت التعليقات إلى سخرية وهجوم، فكتب أحدهم: "بنت أم ولد؟"، وقال آخر: "لا يزال هناك وقت لإنقاذ ابنك، لا تيأس!"؛ ما دفع بيدرو لإغلاق التعليقات.
موجة دعم من المتابعين
رغم الهجوم، تلقى بيدرو وابنه دعمًا واسعًا من متابعين كتبوا تعليقات مثل: "عندما يعرف الرجل كيف يكون أبًا".
وقال آخر: "العالم بحاجة لآباء مثلك! من يجعلون أطفالهم سعداء".
فيما قال ثالث: "أنت أب يُحتذى به، خصوصًا في عالم كرة القدم. يجب أن يتعلم الآخرون منك".
يذكر أن بيدرو يواصل تألقه مع لاتسيو
الإيطالي؛ إذ سجل الموسم الماضي 14 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة، ما أهله لتجديد عقده لموسم إضافي مع النادي.