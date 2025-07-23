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بالصور.. رونالدو في اجازته الصيفية
رياضة
2025-07-23 | 13:23
86 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
شارك النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
، قائد
نادي النصر السعودي
، جمهوره لمحات ساحرة من عطلته الصيفية الفاخرة في جزيرة مايوركا
الإسبانية
، برفقة شريكته
جورجينا رودريغيز
.
الصور التي نشرها النجم العالمي عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، والتي حصدت ملايين التفاعلات، كشفت عن مزيجٍ من الرفاهية، اللياقة البدنية، والإطلالات الخلابة التي عكست أسلوبَ حياةٍ استثنائيًا.
واختار الثنائي قضاء إجازتهما على متن يخت "أزيموت غراندي" الفاخر بطول 27 مترًا، الذي يُقدَّر سعره بأكثر من ستة ملايين يورو.
اليخت، المجهز بجاكوزي وصالة ألعاب رياضية وتصميم داخلي فخم، شكّل مسرحًا مثاليًا لأيام الاسترخاء تحت أشعة الشمس المتوسطية.
ولم يكتفِ
رونالدو
بعرض جمال اليخت، بل شارك صورًا أظهرت جسده المنحوت بدقة، نتيجة التزامه المعهود بالتدريبات الرياضية المكثفة، حتى خلال العطلة.
إلى جانب اليخت، استقر الزوجان في "توري ديل سول"، وهي فيلا فاخرة تقع في منطقة سيرا دي ترامونتانا الخلابة.
العقار، الذي يضم 29 غرفة ومسبحًا لا نهائيًا يطل على المناظر الطبيعية الخلابة، وفّر للعائلة ملاذًا مثاليًا للاستمتاع بأوقاتٍ عائلية دافئة.
الصور التي نشرها رونالدو أظهرت لحظات من الترفيه والرياضة، فقد بدت جورجينا مشاركةً نشطةً في وقت الاسترخاء، مما أضاف طابعًا عائليًا مميزًا للعطلة.
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