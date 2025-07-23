برشلونة يكشف تفاصيل صفقة راشفورد

وأصدر بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، قال فيه: "برشلونة ومانشستر يتوصلان لاتفاق، بشأن إعارة حتى 30 يونيو 2026".وينص الاتفاق على منح خيار الشراء، بحسب البيان الذي أضاف: "اللاعب وقع على عقده ظهر اليوم، بحضور ، رئيس النادي، والمدير الرياضي، وعدد من أعضاء ".وسبق هذا الإعلان نشر برشلونة مقطع فيديو بالخطأ، لإطلاع جماهير النادي على بعض المعلومات المتعلقة بنجم .واضطر النادي لحذف الفيديو بعد فترة وجيزة من منصة " "، نظرا لنشره بالخطأ قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.وبحسب عدة تقارير صحفية، فإن برشلونة سيدفع راتب راشفورد كاملًا (14 مليون يورو)، علمًا بأن اللاعب خفض راتبه بنسبة 15%.وفي حال أراد شراء راشفورد، في نهاية الموسم، سيدفع 30 مليون يورو.