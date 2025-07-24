حارس برشلونة يخضع لعملية جراحية في الظهر

وقال الحارس البالغ من العمر 33 عاما عبر حسابه على منصة "إكس": "هذا يوم صعب بالنسبة لي على المستوى الشخصي"، معلنا أنه يتوقع غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.وأضاف: "أشعر بالحزن الشديد لأنني لن أستطيع خدمة فريقي خلال تلك الفترة، لكن من حسن الحظ أن عملية إعادة التأهيل والعودة ستكون سهلة وواضحة".وتابع : "أشعر بأنني في حالة بدنية وفنية جيدة، رغم أنني ولسوء الحظ أعاني من بعض الآلام، وبعد مناقشات مع الجهاز الطبي لبرشلونة وخبراء آخرين، فإن أسرع طريقة للتعافي ستكون عبر إجراء عملية جراحية".وكان تير شتيغن قد أجرى جراحة في الظهر في عام 2023، وغاب عن الفريق لمدة ثلاثة أشهر، كما أنه غاب لعدة أشهر الموسم الماضي بسبب إصابة قوية تعرض لها في الركبة.