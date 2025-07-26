أرتيتا يحسم جدل انتقال ساليبا الى ريال مدريد

ودخل في مفاوضات مع كل من ساليبا لاعب آرسنال، وإبراهيما كوناتي لاعب ، للحصول على خدماتهما في قلب الدفاع، لا سيما بعد المستوى السلبي الذي ظهر به الخط الخلفي بالملكي ببطولة .ورصدت صحيفة «آس» تقريرًا عن موقف الإنجليزي تجاه الرحيل المحتمل للاعبه الفرنسي ساليبا وانتقاله إلى .وأضافت، أن فريق مصمم على بقاء ساليبا، ولا يعتزم بيعه، ويسعى لاستبعاد أي حديث محتمل عن رحيل المدافع في الوقت الحالي.ويذكر التقرير أنه حتى لو تقدم ريال مدريد بعرض يصل إلى 100 مليون يورو، لن يكون ذلك مغريًا لآرسنال ولن يكون كافيًا للموافقة على بيعه.ويرتبط ساليبا بعقد مع آرسنال يمتد حتى 2027، ويعمل النادي الإنجليزي على تجديد عقده وتمديد إقامته في ملعب «الإمارات» باعتبار الفرنسي عنصرًا أساسيًا في كتيبة .