الزوراء يبرم صفقته السابعة استعداداً للموسم المقبل

ووقع نوري عقدًا لموسمين قادمين بعد إتمام إجراءات التفاوض بين الناديين.ويلعب نوري صاحب الـ 28 عامًا في مركز قلب الدفاع، وخاض 30 مباراة في الدوري العراقي خلال الموسم الماضي وسجل هدفين للكرخ.وتعد صفقة عمر نوري السابعة للزوراء قبل الموسم الجديد، بعد أن تعاقد مع اللاعب المخضرم نجم فريق البحريني ومحمد قاسم لاعب وسط .وانضم أيضاً حسين لاوندي مهاجم الطلبة وأمير عبد الله لاعب وسط ورسول فاضل الجناح الأيمن ويوسف عزيز مهاجم فريق البحري.كما تعاقد مع بينما رحل عن صفوفه علي محسن الذي وقع لنادي والإيفواري مامادو سورو وعلي كاظم وعلي حصني والتونسي عزيز شتيوي.