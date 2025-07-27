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الزوراء يبرم صفقته السابعة استعداداً للموسم المقبل
رياضة
2025-07-27 | 02:52
211 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أعلن
نادي الزوراء
العراقي تعاقده مع عمر نوري قادمًا من
الكرخ
لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.
ووقع نوري عقدًا لموسمين قادمين بعد إتمام إجراءات التفاوض بين الناديين.
ويلعب نوري صاحب الـ 28 عامًا في مركز قلب الدفاع، وخاض 30 مباراة في الدوري العراقي خلال الموسم الماضي وسجل هدفين للكرخ.
وتعد صفقة عمر نوري السابعة للزوراء قبل الموسم الجديد، بعد أن تعاقد مع اللاعب المخضرم
ضرغام إسماعيل
نجم فريق
الخالدية
البحريني ومحمد قاسم لاعب وسط
النجف
.
وانضم أيضاً حسين لاوندي مهاجم الطلبة وأمير عبد الله لاعب وسط
الغراف
ورسول فاضل الجناح الأيمن ويوسف عزيز مهاجم فريق البحري.
كما تعاقد
الزوراء
مع
المدير الفني
عبد الغني شهد
بينما رحل عن صفوفه علي محسن الذي وقع لنادي
الكرمة
والإيفواري مامادو سورو وعلي كاظم وعلي حصني والتونسي عزيز شتيوي.
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العراق
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أمير عبد الله
نادي الزوراء
المدير الفني
نادي الكرمة
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