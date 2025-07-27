رجل ياباني أنقذ جولة برشلونة الآسيوية من الفشل.. كيف؟

النادي الكاتالوني كان قد أعلن الأربعاء عن إلغاء رحلته إلى لوجود خلافات مع الشركة المنظمة للمباراة أمام فيسيل ، غير أن بضعة إجراءات سريعة أعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي.كيف تراجع برشلونة عن القرار؟السبب الرئيس في عدول برشلونة عن قراره بعدم السفر إلى اليابان، هو مجهودات رجل الأعمال الياباني هيروشي ميكتاني، مالك نادي فيسيل كوبي وشركة (Rakuten) السابق لبرشلونة.قال هيروشي: "هناك أبعاد قانونية سنشرحها لاحقًا، لكن المختصر أن الشركة المنظمة لم تودع المبلغ المتفق عليه في حسابات النادي، وبالتعاون مع أطراف موثوقة تمكننا من حل هذه المشكلة". حسب (Mundo Deportivo).يضيف هيروشي: "بدأت القصة حينما فتحت هاتفي وعلمت من الإعلام أن لن يأتي.. فورًا أجريت اتصالات مكثفة مع عدة أطراف، من بينها ، الذي أوصلني مباشرة بأليخاندرو إتشيفاريا، اليد اليمنى للرئيس ".يستكمل: "ثم اتصلت بتوني فيرنانديز رئيس شركة طيران آسيا وطلبت منه فتح قنوات اتصال مع السلطات في لترتيب رحلة طيران، وقد أبدوا مرونة كبيرة وساعدنا ذلك على إتمام الأمور كثيرًا".يختتم رجل الأعمال الياباني الشهير: "كنت أتابع باستمرار وأتصل بالموظفين، هل أقلعت الطائرة من إسبانيا؟ هل أقلعت؟.. أنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في احتواء الموقف، لقد كان أحد أصعب المواقف في حياتي المهنية".بفضل مجهودات وعلاقات هيروشي عبرت الأزمة إلى بر الأمان، وحطت رحلة البلوغرانا في اليابان السبت، حيث حظي الوفد الذي يضم 30 لاعبًا يترأسهم النجوم يامال وبيدري وليفاندوفسكي، باستقبال حافل.ويضم وفد النادي الكاتالوني الضخم ما يناهز 130 شخصًا من لاعبين وموظفين والطاقم الفني والطبي والإداريين، في مقدمتهم الرئيس ونائبه والمدير التنفيذي .مواعيد مباريات برشلونة في الجولة الآسيويةيخوض البارسا 3 مباريات في جولته الآسيوية التحضيرية، الأولى ضد فيسيل كوبي في اليابان، والثانية والثالثة في الجنوبية أمام كل من سيول ودايغو على التوالي، وإليكم تواريخ المباريات الثلاث.الأحد 27 يوليو - ضد فيسيل كوبيالخميس 31 يوليو - ضد سيولالاثنين 4 أغسطس - ضد دايغومن المتوقع أن تدر الجولة الآسيوية في كوريا الجنوبية واليابان هذا الصيف نحو 20 مليون يورو على خزينة النادي.ويفتتح قطب إقليم كاتالونيا موسمه الجديد في بالخروج ضيفًا على ريال مايوركا يوم السبت 16 أغسطس/ آب.وجدير بالذكر أن فريق المدرب احتكر المشهد المحلي الموسم الماضي في إسبانيا، حيث حصد ثلاثية الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.