رجل ياباني أنقذ جولة برشلونة الآسيوية من الفشل.. كيف؟

النادي الكاتالوني كان قد أعلن الأربعاء عن إلغاء رحلته إلى اليابان
لوجود خلافات مع الشركة المنظمة للمباراة أمام فيسيل كوبي
، غير أن بضعة إجراءات سريعة أعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي.
كيف تراجع برشلونة عن القرار؟
السبب الرئيس في عدول برشلونة عن قراره بعدم السفر إلى اليابان، هو مجهودات رجل الأعمال الياباني هيروشي ميكتاني، مالك نادي فيسيل كوبي وشركة (Rakuten) الراعي
السابق لبرشلونة.
قال هيروشي: "هناك أبعاد قانونية سنشرحها لاحقًا، لكن المختصر أن الشركة المنظمة لم تودع المبلغ المتفق عليه في حسابات النادي، وبالتعاون مع أطراف موثوقة تمكننا من حل هذه المشكلة". حسب (Mundo Deportivo).
يضيف هيروشي: "بدأت القصة حينما فتحت هاتفي وعلمت من الإعلام أن البارسا
لن يأتي.. فورًا أجريت اتصالات مكثفة مع عدة أطراف، من بينها بيكيه
، الذي أوصلني مباشرة بأليخاندرو إتشيفاريا، اليد اليمنى للرئيس لابورتا
".
يستكمل: "ثم اتصلت بتوني فيرنانديز رئيس شركة طيران آسيا وطلبت منه فتح قنوات اتصال مع السلطات في كوريا الجنوبية
لترتيب رحلة طيران، وقد أبدوا مرونة كبيرة وساعدنا ذلك على إتمام الأمور كثيرًا".
يختتم رجل الأعمال الياباني الشهير: "كنت أتابع باستمرار وأتصل بالموظفين، هل أقلعت الطائرة من إسبانيا؟ هل أقلعت؟.. أنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في احتواء الموقف، لقد كان أحد أصعب المواقف في حياتي المهنية".
بفضل مجهودات وعلاقات هيروشي عبرت الأزمة إلى بر الأمان، وحطت رحلة البلوغرانا في اليابان السبت، حيث حظي الوفد الذي يضم 30 لاعبًا يترأسهم النجوم يامال وبيدري وليفاندوفسكي، باستقبال حافل.
ويضم وفد النادي الكاتالوني الضخم ما يناهز 130 شخصًا من لاعبين وموظفين والطاقم الفني والطبي والإداريين، في مقدمتهم الرئيس خوان لابورتا
ونائبه والمدير التنفيذي رافا يوستي
.
مواعيد مباريات برشلونة في الجولة الآسيوية
يخوض البارسا 3 مباريات في جولته الآسيوية التحضيرية، الأولى ضد فيسيل كوبي في اليابان، والثانية والثالثة في كوريا
الجنوبية أمام كل من سيول ودايغو على التوالي، وإليكم تواريخ المباريات الثلاث.
الأحد 27 يوليو - ضد فيسيل كوبي
الخميس 31 يوليو - ضد سيول
الاثنين 4 أغسطس - ضد دايغو
من المتوقع أن تدر الجولة الآسيوية في كوريا الجنوبية واليابان هذا الصيف نحو 20 مليون يورو على خزينة النادي.
ويفتتح قطب إقليم كاتالونيا موسمه الجديد في الدوري الإسباني
بالخروج ضيفًا على ريال مايوركا يوم السبت 16 أغسطس/ آب.
وجدير بالذكر أن فريق المدرب هانز فليك
احتكر المشهد المحلي الموسم الماضي في إسبانيا، حيث حصد ثلاثية الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.