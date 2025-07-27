المنتخب الأولمبي يطلب نقل تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بسبب توترات كمبوديا وتايلاند

وقال كريم إن " ، وبتوجيه من رئيس الاتحاد ودائرة المنتخبات، خاطب رسمياً لنقل مباريات المجموعة السابعة من ، مؤكداً استعداد وجاهزية لاستضافة التصفيات من الناحية التنظيمية والفنية"، بحسب .وأضاف أن "القرار جاء على خلفية الأوضاع غير المستقرة بين كمبوديا وتايلاند، حيث من المقرر وفق المنهاج التدريبي إقامة معسكر تدريبي في ، نظراً لقربها الجغرافي من كمبوديا، إلا أن الظروف الأمنية دفعتنا لطلب تغيير مكان التصفيات".وأوضح كريم أن "الجهاز الفني بدأ منذ إعلان القرعة بتحليل ومتابعة منتخبات المجموعة السابعة، التي تضم كمبوديا، عمان، وباكستان، للوقوف على نقاط القوة والضعف، ووضع استراتيجية واضحة لكل مواجهة".وأكد أن "الهدف الأساسي هو بلوغ النهائيات الآسيوية المقررة في ، والتعامل مع كل مباراة بأعلى درجات التركيز لتحقيق أفضل النتائج".