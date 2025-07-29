الأسطورة لالاس يهاجم ميسي بشدة

وأعلنت رابطة (MLS) إيقاف ، لمدة مباراة واحدة مع ، بسبب غيابه عن مباراة "كل النجوم" في ، دون الحصول على موافقة مسبقة.ووفقا لقواعد الدوري الأمريكي، يكون لزاما على أي لاعب يتم استدعاؤه للمشاركة في مباراة "كل النجوم"، أن يحضر بشكل رسمي، ما لم يحصل على موافقة مسبقة، بغيابه.وقلل لالاس من أهمية المزاعم حول تعرض ميسي لمعاملة غير عادلة، مؤكدا أن النجم الأرجنتيني ليس ضحية كما يصوره البعض، بل عليه تحمل مسؤوليات كونه النجم الأبرز في المسابقة.وقال أسطورة منتخب في "البودكاست" الخاص به State of the Union: "من المثير للاهتمام الطريقة التي تم التعامل بها مع الأمر، وردود الفعل التي تبعته، جميعنا إما شاركنا أو نشأنا ونحن نشاهد مباريات نجوم الدوري في مختلف الرياضات، وهذا أمر طبيعي جدا بالنسبة لنا".وأضاف لالاس منتقدا بعض التوصيفات التي أحاطت بموقف "ليو": "لكن ما يروج الآن عن ميسي وكأنه قديس يخوض معركة نبيلة ضد ما يعتقد أنها شرور أو مشاكل في بنية الدوري الأمريكي، أو حتى ضد مفهوم مباراة النجوم نفسها، هذا أمر مبالغ فيه، بل وسخيف نوعا ما".وتابع: "لقد وقع ميسي عقده وكان يعلم أن المشاركة في مباراة النجوم جزء من التزاماته، كان يعرف القواعد، لذا أقول لميسي عليك أن تنضج وتشارك، وإذا لم تكن ترغب في خوض المباراة، كان لديك القوة لحسم هذا الشرط وقت توقيع العقد، وكان يجب أن يتم التفاوض على استبعاده حينها".