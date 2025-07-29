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نجم آرسنال على رادار دورتموند

رياضة

2025-07-29 | 17:39
نجم آرسنال على رادار دورتموند
المصدر:
موقع كووورة
125 شوهد

كشفت تقارير صحفية، أن بوروسيا دورتموند يضع نجم آرسنال لياندرو تروسارد على راداره خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تروسارد، الذي يقدم مستويات مميزة مع الجانرز، لم يحسم بعد مسألة تجديد عقده في ملعب الإمارات الذي ينتهي الصيف المقبل، وهو ما فتح الباب أمام عدد من الأندية الأوروبية لمراقبة وضعه عن قرب.
 
وأشارت صحيفة "ذا صن"، إلى أن دورتموند قد يتحرك بجدية لتقديم عرض قبل غلق سوق الانتقالات، خاصة مع بحثه عن جناح هجومي يمتلك الخبرة الأوروبية.

وتتبقى معرفة ما إذا كان آرسنال سيسمح برحيل اللاعب البلجيكي في ظل اعتماد المدرب ميكيل أرتيتا عليه كأحد خياراته الهجومية المهمة.

يذكر أن آرسنال عزز هجومه بالثنائي فيكنور جيوكيريس ونوني مادويكي، ما قد يؤثر على فرص تروسارد في اللعب بانتظام الموسم المقبل.
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