نجم آرسنال على رادار دورتموند

كشفت تقارير صحفية، أن يضع نجم آرسنال على راداره خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تروسارد، الذي يقدم مستويات مميزة مع الجانرز، لم يحسم بعد مسألة تجديد عقده في ملعب الإمارات الذي ينتهي الصيف المقبل، وهو ما فتح الباب أمام عدد من الأندية الأوروبية لمراقبة وضعه عن قرب.

وأشارت صحيفة "ذا صن"، إلى أن قد يتحرك بجدية لتقديم عرض قبل غلق سوق الانتقالات، خاصة مع بحثه عن جناح هجومي يمتلك الخبرة الأوروبية.



وتتبقى معرفة ما إذا كان آرسنال سيسمح برحيل اللاعب البلجيكي في ظل اعتماد المدرب عليه كأحد خياراته الهجومية المهمة.



يذكر أن آرسنال عزز هجومه بالثنائي فيكنور جيوكيريس ونوني مادويكي، ما قد يؤثر على فرص تروسارد في اللعب بانتظام الموسم المقبل.