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تحرك سعودي نحو ليفاندوفسكي.. ما موقف برشلونة ؟
رياضة
2025-07-30 | 02:33
236 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تراقب فرق
الدوري السعودي للمحترفين
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
مهاجم
فريق برشلونة
الإسباني من أجل ضمه في صيف 2025.
ويبلغ
روبرت ليفاندوفسكي
من العمر 36 عاماً ولديه عقد مع برشلونة يبقيه في
كامب نو
حتى عام 2026.
وقالت صحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
في تقرير لها إنه حتى الآن لا يوجد عرض رسمي لضم اللاعب ولكن فرق المسابقة الخليجية تراقبه عن كثب.
ولكن من جانبه برشلونة لا ينوي التفريط في المهاجم البولندي بسبب رغبته عدم إنهاكه على مدار الموسم وجعله في أفضل حال في اللحظات الحاسمة للموسم.
وسجل روبرت
ليفاندوفسكي
42 هدفاً في الموسم الماضي على مدار 52 مباراة ليقود العملاق الكتالوني للتتويج بالدوري والكأس والسوبر المحليين والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومن جانبه يشعر ليفاندوفسكي بالسعادة كامب نو ولا يريد الرحيل عن جدران
النادي الكتالوني
الذي انضم إليه قبل 3 سنوات.
وألمحت الصحيفة الكتالونية إلى أن
البارسا
الذي يعاني مالياً قد يجد مبلغاً مغرياً من
الدوري السعودي
يساعده على الصعيد الاقتصادي لكنه سيكون من الصعب عليه إيجاد بديل للبولندي.
ورغم وجود نجوم في الهجوم الكتالوني من أمثال
لامين يامال
والبرازيلي رافينيا والإنجليزي
ماركوس راشفورد
وفيران توريس وداني أولمو لكن لا يوجد أحد منهم قادر على تسجيل نفس عدد أهداف البولندي.
وتعمل فرق الدوري السعودي على ضم أفضل نجوم كرة القدم العالمية ومن أبرزهم الفرنسي
كريم بنزيما
في الاتحاد وقبله
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
في النصر.
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