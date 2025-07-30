تحرك سعودي نحو ليفاندوفسكي.. ما موقف برشلونة ؟

ويبلغ من العمر 36 عاماً ولديه عقد مع برشلونة يبقيه في حتى عام 2026.وقالت صحيفة " " في تقرير لها إنه حتى الآن لا يوجد عرض رسمي لضم اللاعب ولكن فرق المسابقة الخليجية تراقبه عن كثب.ولكن من جانبه برشلونة لا ينوي التفريط في المهاجم البولندي بسبب رغبته عدم إنهاكه على مدار الموسم وجعله في أفضل حال في اللحظات الحاسمة للموسم.وسجل روبرت 42 هدفاً في الموسم الماضي على مدار 52 مباراة ليقود العملاق الكتالوني للتتويج بالدوري والكأس والسوبر المحليين والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ومن جانبه يشعر ليفاندوفسكي بالسعادة كامب نو ولا يريد الرحيل عن جدران الذي انضم إليه قبل 3 سنوات.وألمحت الصحيفة الكتالونية إلى أن الذي يعاني مالياً قد يجد مبلغاً مغرياً من يساعده على الصعيد الاقتصادي لكنه سيكون من الصعب عليه إيجاد بديل للبولندي.ورغم وجود نجوم في الهجوم الكتالوني من أمثال والبرازيلي رافينيا والإنجليزي وفيران توريس وداني أولمو لكن لا يوجد أحد منهم قادر على تسجيل نفس عدد أهداف البولندي.وتعمل فرق الدوري السعودي على ضم أفضل نجوم كرة القدم العالمية ومن أبرزهم الفرنسي في الاتحاد وقبله في النصر.