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تقرير إسباني: مشاكل ملعب كامب نو تسبب صداعا لبرشلونة
رياضة
2025-07-30 | 13:40
المصدر:
وكالات
67 شوهد
ذكر تقرير صحفي إسباني على أن المشاكل المُحيطة بملعب
كامب نو
، تُسبب صداعا لبرشلونة، في ظل عدم اكتمال أعمال تجديد الملعب قبل انطلاق الموسم الجديد.
وبحسب إذاعة كتالونيا، فإن برشلونة كان من المفترض أن يخوض مباراة
كأس خوان جامبر
الودية والتقليدية على
ملعب كامب نو
التاريخي، لكن بدلا من ذلك سيقام في
ملعب يوهان كرويف
، وهو منشأة أكثر تواضعا تقع في مركز تدريب النادي.
وأوضحت أن برشلونة كان مقررا أن يخوض أول مباراة على أرضه ضد
فالنسيا
بالدوري الإسباني، إلا أنه طلب خوض أول ثلاث مباريات خارج أرضه لاستكمال أعمال التجديد.
وأشارت الإذاعة إلى أن هذا السيناريو سيؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات، إذ تبلغ سعة الملعب 6000 متفرج فقط، مقارنة بأكثر من 111 ألف متفرج متوقعة بعد اكتمال أعمال التجديد.
ونوهت "النادي حاليا يُقيم خيارا بديلا، يمكن الاستمرار في اللعب بكامب نو مع تحديد عدد الحضور بحوالي 30 ألف متفرج وذلك وفقا لتقدم الأعمال".
وقالت إن العقبة الأكبر تكمن في
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
(يويفا): فلكي يكون
البارسا
مؤهلا للعب في دور المجموعات بالأبطال، سيتعين عليه تحديد ملعب واحد فقط كملعب دائم له.
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برشلونة
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ملعب يوهان كرويف
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