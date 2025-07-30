تقرير إسباني: مشاكل ملعب كامب نو تسبب صداعا لبرشلونة

ذكر تقرير صحفي إسباني على أن المشاكل المُحيطة بملعب ، تُسبب صداعا لبرشلونة، في ظل عدم اكتمال أعمال تجديد الملعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب إذاعة كتالونيا، فإن برشلونة كان من المفترض أن يخوض مباراة الودية والتقليدية على التاريخي، لكن بدلا من ذلك سيقام في ، وهو منشأة أكثر تواضعا تقع في مركز تدريب النادي.

وأوضحت أن برشلونة كان مقررا أن يخوض أول مباراة على أرضه ضد بالدوري الإسباني، إلا أنه طلب خوض أول ثلاث مباريات خارج أرضه لاستكمال أعمال التجديد.



وأشارت الإذاعة إلى أن هذا السيناريو سيؤدي إلى انخفاض كبير في الإيرادات، إذ تبلغ سعة الملعب 6000 متفرج فقط، مقارنة بأكثر من 111 ألف متفرج متوقعة بعد اكتمال أعمال التجديد.



ونوهت "النادي حاليا يُقيم خيارا بديلا، يمكن الاستمرار في اللعب بكامب نو مع تحديد عدد الحضور بحوالي 30 ألف متفرج وذلك وفقا لتقدم الأعمال".



وقالت إن العقبة الأكبر تكمن في (يويفا): فلكي يكون مؤهلا للعب في دور المجموعات بالأبطال، سيتعين عليه تحديد ملعب واحد فقط كملعب دائم له.