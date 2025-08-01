ميسي ينهي الحلم السعودي

وكان ميسي البالغ 38 عاما، قريبا من الانتقال إلى في صيف 2023، قبل أن يفاجئ الجميع بتوقيع عقد مع .ورغم استمرار المحاولات من قبل أندية سعودية أخرى مثل والنصر، إلا أن الاتفاق الجديد أنهى فعليا أي آمال بقدوم ميسي إلى .وبحسب الصحفي الكتالوني كامبوس، فإن العقد الجديد يتضمن بندا خاصا يمنح ميسي حق اتخاذ قرار الاستمرار أو الرحيل في نهاية كل موسم بعد التجديد.وتم إدراج هذا البند تحديدا ليمنح ميسي مرونة اتخاذ قرار الاعتزال بعد 2026، التي ستقام في وكندا والمكسيك.كما منح العقد إنتر ميامي حق إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف واحد في عام 2027 فقط، وهو ما يعكس توازنا في شروط الاتفاق بين الطرفين.منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في 2023، قدم ميسي أداء لافتا، حيث سجل 58 هدفا وصنع 28 تمريرة حاسمة في 69 مباراة رسمية.وساهمت لمسته الساحرة في قيادة الفريق للفوز بأول بطولتين في تاريخه:كأس الدوريات، ودرع المشجعين 2024.كما قاد الفريق للتأهل إلى 2025، حيث بلغ دور الـ16 قبل أن يقصى أمام .