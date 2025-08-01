الزوراء يبرم تعاقدات جديدة استعداداً للموسم المقبل

وذكر للنادي إن "الادارة أبرمت عقودا مع السابق ، العائد بعد رحلة احترافية امتدت لموسمين إلى جانب نزار الرشدان والبحريني مهدي الحميدان، وجميعهم من نادي البحريني".وأضاف أن: "رئيس حيدر شنشول أبرم عقداً مع مهاجم إربد الأردني الدولي رزق بني هاني (23 عاماً) لتمثيله في الموسم الجديد".ورصدت ادارة نادي مبالغ بهدف إبرام صفقات تعاقدية مميزة، تأهباً لموسم ترغب بالمنافسة بقوة على لقب الدوري.وأردف أن: "قائد الفريق الحارس الدولي ولاعب الوسط حسن عبدالكريم جددا الولاء للزوراء، فضلاً عن المدافع ميثم جبار ومراد محمد وكرار نبيل وحسن فلاح وكاظم رعد، فيما أبرمت الإدارة عقوداً جديدة ومهمة مع لاعب الوسط الدولي القادم من والمهاجم حسين عبدالله لاوندي من الطلبة".