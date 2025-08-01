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الزوراء يبرم تعاقدات جديدة استعداداً للموسم المقبل
رياضة
2025-08-01 | 03:11
76 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
عزز
الزوراء
صفوفه بضم
ضرغام إسماعيل
، نزار الرشدان، مهدي الحميدان، ورزق بني هاني، وجدّد عقود محترفيه، استعداداً للموسم الجديد.
وذكر
المكتب الإعلامي
للنادي إن "الادارة أبرمت عقودا مع
الدولي العراقي
السابق
ضرغام إسماعيل
، العائد بعد رحلة احترافية امتدت لموسمين إلى جانب
الأردني
نزار الرشدان والبحريني مهدي الحميدان، وجميعهم من نادي
الخالدية
البحريني".
وأضاف أن: "رئيس
نادي الزوراء
حيدر شنشول أبرم عقداً مع مهاجم
نادي الحسين
إربد الأردني الدولي رزق بني هاني (23 عاماً) لتمثيله في الموسم الجديد".
ورصدت ادارة نادي
الزوراء
مبالغ بهدف إبرام صفقات تعاقدية مميزة، تأهباً لموسم ترغب
إدارة النادي
بالمنافسة بقوة على لقب الدوري.
وأردف أن: "قائد الفريق الحارس الدولي
جلال حسن
ولاعب الوسط حسن عبدالكريم جددا الولاء للزوراء، فضلاً عن المدافع ميثم جبار ومراد محمد وكرار نبيل وحسن فلاح وكاظم رعد، فيما أبرمت الإدارة عقوداً جديدة ومهمة مع لاعب الوسط الدولي
محمد قاسم
القادم من
النجف
والمهاجم حسين عبدالله لاوندي من الطلبة".
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