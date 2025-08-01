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بين برشلونة ومدريد وهذا موعده.. أمريكا تستضيف كلاسيكو الأساطير
رياضة
2025-08-01 | 11:46
272 شوهد
تستضيف
الولايات المتحدة
الأميركية "
كلاسيكو
الأساطير" بين
ريال مدريد
وبرشلونة في سبتمبر المقبل.
أصبحت المباريات بين أساطير برشلونة وريال
مدريد
من المباريات المنتظمة على الأجندة
الدولية لكرة القدم
.
ويحظى التنافس بين الناديين باهتمام عالمي، ويشمل ذلك اللاعبين المخضرمين الذين تواجهوا 7 مرات حتى الآن، 5 منها في الموسم الماضي وحده.
ستقام النسخة القادمة في شهر سبتمبر القادم في
الولايات المتحدة
الأميركية، في هاريسون بولاية نيوجيرسي، وفورت لودرديل بولاية فلوريدا في 9 و13 سبتمبر على التوالي.
ستقام المباراة الأولى على ملعب "Sports Illustrated Stadium"، معقل فريق
نيويورك
ريد بولز، والذي يتسع لـ25 ألف متفرج.
وبعد 4 أيام ستقام المباراة الثانية على ملعب "Chase Stadium" الذي يتسع لـ21,550 متفرجاً، وهو معقل فريق
إنتر ميامي
، الذي يلعب فيه حالياً العديد من الأسماء الأسطورية في برشلونة مثل
ليونيل ميسي
وسيرجيو
بوسكيتس
ولويس
سواريز
وجوردي ألبا والمدرب
خافيير
ماسكيرانو.
وفي هذه المباريات، سيتمكن مدرب البلوغرانا ألبرت فيرير من استدعاء ريفالدو وأدريانو كلاوديو برافو وباولينيو، حيث من المقرر أن يشارك الأخيران لأول مرة مع الأساطير. سيتم الإعلان عن بقية لاعبي برشلونة في الأسابيع المقبلة.
ستكون هذه المواجهة الثامنة والتاسعة بين الفريقين. وقد أقيمت آخر مواجهة في أبريل الماضي في تولوكا بالمكسيك، وأقيمت المباريات السابقة في
بيروت
وتل أبيب والدوحة وطوكيو وبورتوريكو ومومباي.
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ليونيل ميسي
لويس سواريز
جوردي ألبا
ريال مدريد
إنتر ميامي
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