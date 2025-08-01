بين برشلونة ومدريد وهذا موعده.. أمريكا تستضيف كلاسيكو الأساطير

أصبحت المباريات بين أساطير برشلونة وريال من المباريات المنتظمة على الأجندة .ويحظى التنافس بين الناديين باهتمام عالمي، ويشمل ذلك اللاعبين المخضرمين الذين تواجهوا 7 مرات حتى الآن، 5 منها في الموسم الماضي وحده.ستقام النسخة القادمة في شهر سبتمبر القادم في الأميركية، في هاريسون بولاية نيوجيرسي، وفورت لودرديل بولاية فلوريدا في 9 و13 سبتمبر على التوالي.ستقام المباراة الأولى على ملعب "Sports Illustrated Stadium"، معقل فريق ريد بولز، والذي يتسع لـ25 ألف متفرج.وبعد 4 أيام ستقام المباراة الثانية على ملعب "Chase Stadium" الذي يتسع لـ21,550 متفرجاً، وهو معقل فريق ، الذي يلعب فيه حالياً العديد من الأسماء الأسطورية في برشلونة مثل وسيرجيو ولويس وجوردي ألبا والمدرب ماسكيرانو.وفي هذه المباريات، سيتمكن مدرب البلوغرانا ألبرت فيرير من استدعاء ريفالدو وأدريانو كلاوديو برافو وباولينيو، حيث من المقرر أن يشارك الأخيران لأول مرة مع الأساطير. سيتم الإعلان عن بقية لاعبي برشلونة في الأسابيع المقبلة.ستكون هذه المواجهة الثامنة والتاسعة بين الفريقين. وقد أقيمت آخر مواجهة في أبريل الماضي في تولوكا بالمكسيك، وأقيمت المباريات السابقة في وتل أبيب والدوحة وطوكيو وبورتوريكو ومومباي.