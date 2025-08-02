شروطه مالية جديدة لتجديد عقد دي يونج مع برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن تكثف محاولاتها مع الهولندي لتجديد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة حتى يونيو 2029، بشروط النادي المالية.وأضافت الصحيفة، أن العقد الجديد للهولندي دي يونج مع برشلونة يتضمن جدولة بعض المستحقات الحالية وتوزيعها على السنوات القادمة، من أجل حسين وضع النادي في اللعب المالي النظيف، ولهذا السبب يستعجل برشلونة إنهاء الملف.يلعب الهولندي فرينكي دي يونج دورًا أساسياً في تشكيل برشلونة مع الحالي .وشارك فرينكي دي يونج في 46 مباراة مع برشلونة بجميع المسابقات الموسم الماضي، وأحرز هدفين وصنع مثلهما.وتوج النجم الهولندي دي يونج بـ 3 ألقاب مع برشلونة، هي ، وكأس ملك إسبانيا على التوالي.