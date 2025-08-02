لابورتا يبدّل رأيه: هذا ما يحتاجه برشلونة

خلال مقابلة مع صحيفة MUNDO DEPORTIVO، نُشرت في 26 يوليو، شدد رئيس برشلونة على أن "الهاجس الأساسي" للنادي يتمثل في "الحفاظ على فريق الموسم الماضي، إذ كان تاريخياً"، رغم تلقي "عروض كثيرة" للتخلّي عن لاعبين.سُئل عن احتمال تعزيز الفريق، فأجاب: "من حيث المبدأ، لا... يريد المدرب تعزيز ديناميكية الفريق الأول بلاعبين من برشلونة أتلتيك"، في إشارة إلى الفريق الرديف بالدرجة الثالثة.لكنه لم يستبعد رحيل لاعبين بارزين، مثل رونالد أراوخو، من أجل تسجيل لاعبين جدد، معتبراً أن "الأمر متروك لتقدير المدرب وديكو" المدير الرياضي."نحتاج إلى لاعبين أكثر من المعتاد"وفي مقابلة مع شبكة CNN، تُبثّ على حلقات، لم يستبعد لابورتا إجراء تعاقدات جديدة، بقوله: "نحتاج إلى لاعبين أكثر من المعتاد، وهذا يعني أننا مضطرون للاستثمار أكثر، وبذل قصارى جهدنا لنُعدّ فريقاً أكثر تنافسية".وأضاف: "بالطبع، لدينا لاعبون موهوبون جداً، لكنهم بشر أيضاً، وهناك حدود. إنهم بحاجة إلى وقت للراحة والاستمتاع، وأعتقد بأن هذا أمر يجب مراعاته".صحيفة SPORT أوردت أن رئيس برشلونة التقى مؤخراً والمدرب ، من أجل درس أي ثغرات محتملة في الفريق، مشيرة إلى أن "التركيز منصبّ على مركز الظهيرين".