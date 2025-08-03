كرة السلة: منتخب العراق يغادر اليوم نحو جدة للمشاركة في كأس آسيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535753-638898026856707810.jpg
كرة السلة: منتخب العراق يغادر اليوم نحو جدة للمشاركة في كأس آسيا
رياضة
2025-08-03 | 03:23
92 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
من المؤمل أن يغادر منتخبنا الوطني لكرة
السلة
عصر اليوم الأحد، متوجهًا إلى مدينة جدة
السعودية
، للمشاركة في نهائيات
بطولة كأس آسيا
2025، التي ستنطلق في الخامس من شهر آب الحالي وتستمر حتى السابع عشر منه.
والمجنس الأميركي في صفوف منتخبنا ديماريو مايفيلد، الذي كان قد أُعلن سابقاً عن تعرضه لإصابة في القدم، قد أكد جاهزيته للمشاركة في مباريات دور المجموعات"، مشددًا على "عزمه تقديم كل ما يملك من طاقة وجهد للظهور بأفضل صورة ممكنة وتمثيل
العراق
بشكل مشرّف في هذه البطولة المهمة".
وكان منتخبنا الوطني قد اختتم، ظهر أمس السبت، تدريباته التحضيرية في العاصمة القطرية
الدوحة
، حيث أنهى مشاركته في
البطولة الرباعية
الودية، والتي خاض خلالها مباراتين تجريبيتين، خسر الأولى أمام نظيره السعودي (76 - 91)، والثانية أمام قطر(77 – 73).
ومن المزمع أن يجري منتخبنا الوطني عددًا من الوحدات التدريبية فور وصوله إلى الأراضي
السعودية
، إذ تشكل هذه الحصص الأخيرة محطة الإعداد النهائي، قبل الدخول في معترك البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات
الصين
تايبيه،
نيوزيلندا
، والفلبين.
وضمت القائمة الرسمية التي استدعاها الجهاز الفني للمشاركة في البطولة، كلاً من: ديماريو مايفيلد،
إيهاب
حسن، عباس حكمت، علي مؤيد، ذو الفقار فاضل،
محمد صلاح
، حسان علي، علي
علاء
،
محمد المهدي
عبد الأمير
، عبد الله حيدر، محمد فالح، وديار أحمد، وهي توليفة متكاملة تسعى لتمثيل
السلة
العراقية بأفضل صورة وتحقيق حضور مشرف في المحفل الآسيوي المرتقب.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
منتخب العراق للسيدات يصل إلى تايلاند للمشاركة في تصفيات كأس آسيا
03:40 | 2025-06-22
كرة السلة: المنتخب العراقي يواجه قطر اليوم في ثاني مبارياته بالبطولة الودية
04:06 | 2025-08-01
اليوم.. منتخب العراق للسيدات يختتم تصفيات كأس آسيا بمواجهة الهند
04:37 | 2025-07-02
منتخب العراق للسيدات.. مشاركة آسيوية فقيرة وحسنة وحيدة!
04:20 | 2025-07-15
كرة السلة
منتخب العراق يغادر اليوم نحو جدة للمشاركة في كأس آسيا
البطولة الرباعية
بطولة كأس آسيا
السومرية نيوز
سومرية نيوز
محمد المهدي
عبد الأمير
محمد صلاح
بطولة كأس
+A
-A
اخترنا لك
حسم مصير لوبيز مع برشلونة
08:19 | 2025-08-03
أزمة في دهوك: بيتر كوركيس مهدد بعقوبة "الفيفا" بسبب "التمرد" على ناديه!
07:33 | 2025-08-03
النجم العراقي مهند علي "ميمي" على أعتاب الدوري الإماراتي
07:00 | 2025-08-03
"ضربة قاسية": ميسي يُصاب في مباراة نيكاكسا.. هل يغيب الأسطورة عن إنتر ميامي؟
05:04 | 2025-08-03
نادي الطلبة يحسم ملف المحترفين الأجانب ويستعد لانطلاقة نارية بقيادة البلوشي
04:24 | 2025-08-03
الأولمبي العراقي يهزم نظيره البحريني وديا في البصرة
15:00 | 2025-08-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
كاظم الساهر معلقاً على بوستر حفل لبنان:" اعرف منو حط الصورة"
بالفيديو
25.32%
17:24 | 2025-08-01
كاظم الساهر معلقاً على بوستر حفل لبنان:" اعرف منو حط الصورة"
17:24 | 2025-08-01
الدولار يبدأ مشواره الأسبوعي مرتفعا
اقتصاد
19.48%
03:50 | 2025-08-02
الدولار يبدأ مشواره الأسبوعي مرتفعا
03:50 | 2025-08-02
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
محليات
18.1%
06:20 | 2025-08-02
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
06:20 | 2025-08-02
الدولار يواصل التذبذب.. انخفاض جديد مع إغلاق بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
16.75%
09:28 | 2025-08-02
الدولار يواصل التذبذب.. انخفاض جديد مع إغلاق بورصتي بغداد واربيل
09:28 | 2025-08-02
إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة
دوليات
11.04%
10:53 | 2025-08-01
إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة
10:53 | 2025-08-01
التقاعد تعلن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب
محليات
9.3%
02:42 | 2025-08-03
التقاعد تعلن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب
02:42 | 2025-08-03
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
كاميرا المراقبة توثق عملية سرقة لدراجة نارية في أحد أحياء محافظة كربلاء
07:32 | 2025-08-03
الخيار... يعزز صحة الكلى ويطرد الحصى!
04:31 | 2025-08-03
حريق يلتهم أحد البساتين في قضاء الدير شمال البصرة
13:22 | 2025-08-02
فيديو يوثق: سقوط عجلة في نهر الحسينية وقوات الأمن تهرع لإنقاذ ثلاثة بداخلها
07:25 | 2025-08-02
كاظم الساهر معلقاً على بوستر حفل لبنان:" اعرف منو حط الصورة"
17:24 | 2025-08-01
أين تذهب المليارات؟ تساؤلات حول تدهور التيار الكهربائي
17:08 | 2025-08-01
حريق في مطعم بالسليمانية.. والدفاع المدني تحاول السيطرة
16:42 | 2025-08-01
أمطار وفيضانات مفاجئة في نيويورك
15:56 | 2025-08-01
بالفيديو.. جرذان عملاقة" داخل محل لبيع الدجاج الحي
15:02 | 2025-08-01
إيران تبدأ تشغيل خط بحري لنقل زوار الأربعين إلى البصرة
12:21 | 2025-08-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.