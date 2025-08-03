كرة السلة: منتخب العراق يغادر اليوم نحو جدة للمشاركة في كأس آسيا

والمجنس الأميركي في صفوف منتخبنا ديماريو مايفيلد، الذي كان قد أُعلن سابقاً عن تعرضه لإصابة في القدم، قد أكد جاهزيته للمشاركة في مباريات دور المجموعات"، مشددًا على "عزمه تقديم كل ما يملك من طاقة وجهد للظهور بأفضل صورة ممكنة وتمثيل بشكل مشرّف في هذه البطولة المهمة".وكان منتخبنا الوطني قد اختتم، ظهر أمس السبت، تدريباته التحضيرية في العاصمة القطرية ، حيث أنهى مشاركته في الودية، والتي خاض خلالها مباراتين تجريبيتين، خسر الأولى أمام نظيره السعودي (76 - 91)، والثانية أمام قطر(77 – 73).ومن المزمع أن يجري منتخبنا الوطني عددًا من الوحدات التدريبية فور وصوله إلى الأراضي ، إذ تشكل هذه الحصص الأخيرة محطة الإعداد النهائي، قبل الدخول في معترك البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايبيه، ، والفلبين.وضمت القائمة الرسمية التي استدعاها الجهاز الفني للمشاركة في البطولة، كلاً من: ديماريو مايفيلد، حسن، عباس حكمت، علي مؤيد، ذو الفقار فاضل، ، حسان علي، علي ، ، عبد الله حيدر، محمد فالح، وديار أحمد، وهي توليفة متكاملة تسعى لتمثيل العراقية بأفضل صورة وتحقيق حضور مشرف في المحفل الآسيوي المرتقب.