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كرة السلة: منتخب العراق يغادر اليوم نحو جدة للمشاركة في كأس آسيا

رياضة

2025-08-03 | 03:23
كرة السلة: منتخب العراق يغادر اليوم نحو جدة للمشاركة في كأس آسيا
92 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

من المؤمل أن يغادر منتخبنا الوطني لكرة السلة عصر اليوم الأحد، متوجهًا إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2025، التي ستنطلق في الخامس من شهر آب الحالي وتستمر حتى السابع عشر منه.

والمجنس الأميركي في صفوف منتخبنا ديماريو مايفيلد، الذي كان قد أُعلن سابقاً عن تعرضه لإصابة في القدم، قد أكد جاهزيته للمشاركة في مباريات دور المجموعات"، مشددًا على "عزمه تقديم كل ما يملك من طاقة وجهد للظهور بأفضل صورة ممكنة وتمثيل العراق بشكل مشرّف في هذه البطولة المهمة".

وكان منتخبنا الوطني قد اختتم، ظهر أمس السبت، تدريباته التحضيرية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أنهى مشاركته في البطولة الرباعية الودية، والتي خاض خلالها مباراتين تجريبيتين، خسر الأولى أمام نظيره السعودي (76 - 91)، والثانية أمام قطر(77 – 73).

ومن المزمع أن يجري منتخبنا الوطني عددًا من الوحدات التدريبية فور وصوله إلى الأراضي السعودية، إذ تشكل هذه الحصص الأخيرة محطة الإعداد النهائي، قبل الدخول في معترك البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين تايبيه، نيوزيلندا، والفلبين.

وضمت القائمة الرسمية التي استدعاها الجهاز الفني للمشاركة في البطولة، كلاً من: ديماريو مايفيلد، إيهاب حسن، عباس حكمت، علي مؤيد، ذو الفقار فاضل، محمد صلاح، حسان علي، علي علاء، محمد المهدي عبد الأمير، عبد الله حيدر، محمد فالح، وديار أحمد، وهي توليفة متكاملة تسعى لتمثيل السلة العراقية بأفضل صورة وتحقيق حضور مشرف في المحفل الآسيوي المرتقب.
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