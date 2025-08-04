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ريال مدريد يعزي مصر بوفاة نجم الكرة "بونغا"
رياضة
2025-08-04 | 02:45
365 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
نعى
نادي ريال مدريد
الإسباني حارس مرمى
وادي دجلة
ومنتخب
مصر
للمحليين، محمد
أبو النجا
الشهير بـ"بونغا"، الذي توفي بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يُعرِب
نادي ريال مدريد
، ورئيسه، ومجلس إدارته عن بالغ حزنهم لوفاة محمد
أبو النجا
-بونغا، حارس مرمى نادي
وادي دجلة
ولاعب منتخب
مصر
للمحليين، ويتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسرته وأحبائه وزملائه وناديه".
وكان "بونغا" قد نُقل إلى المستشفى في الأيام الأخيرة بسبب معاناته من مشاكل في الجهاز الهضمي والكبد، إضافة إلى إصابته بمرض الصفراء.
وساهم الراحل في عودة وادي
دجلة
إلى
الدوري المصري
الممتاز بعد غياب دام أربع سنوات، حيث خاض 29 مباراة خلال الموسم الماضي. كما سبق له تمثيل أندية بتروجيت والمريخ
البورسعيدي
.
وشهد شباط / فبراير الماضي استدعاء "بونغا" إلى قائمة منتخب مصر للمحليين بقيادة المدرب
وائل
رياض استعداداً لمواجهة
جنوب أفريقيا
.
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