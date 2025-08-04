ريال مدريد يعزي مصر بوفاة نجم الكرة "بونغا"

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يُعرِب ، ورئيسه، ومجلس إدارته عن بالغ حزنهم لوفاة محمد -بونغا، حارس مرمى نادي ولاعب منتخب للمحليين، ويتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسرته وأحبائه وزملائه وناديه".وكان "بونغا" قد نُقل إلى المستشفى في الأيام الأخيرة بسبب معاناته من مشاكل في الجهاز الهضمي والكبد، إضافة إلى إصابته بمرض الصفراء.وساهم الراحل في عودة وادي إلى الممتاز بعد غياب دام أربع سنوات، حيث خاض 29 مباراة خلال الموسم الماضي. كما سبق له تمثيل أندية بتروجيت والمريخ .وشهد شباط / فبراير الماضي استدعاء "بونغا" إلى قائمة منتخب مصر للمحليين بقيادة المدرب رياض استعداداً لمواجهة .