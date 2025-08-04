بعد العروض.. رودريغو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

ويعود لاعبو إلى التدريبات اليوم الإثنين حيث تعتبر هذه هي أقصر فترة إعداد لموسم جديد في تاريخ .وذكرت صحيفة "آس" أن وجه رسالة هامة إلى ألونسو مفادها أن رغبته الأولى والأخيرة هي الاستمرار في صفوف خلال الموسم الجديد.وأضافت أن رودريغو يريد كسب ثقة ، حيث يسعى اللاعب إلى إقناع مدربه بأنه سيكون له دور أساسي في خطة الفريق الملكي التي تعول على ثنائي هجومي.وأتمت: "أنه لا يوجد على ريال مدريد أي ضغط بشأن بيع رودريغو خاصة مع تبقي ثلاث سنوات على نهاية عقد اللاعب مع الفريق الملكي، بجانب عدم تلقي اللاعب عروضا جادة حيث يقيم النادي الإسباني سعر رودريغو بـ90 مليون يورو".