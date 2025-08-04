المنتخب الهندي يتلقى طلبات مزيفة من تشافي وغوارديولا

وقد اعترف الأسبوع الماضي أن الطلبات التي تلقاها من ، مدرب برشلونة السابق، ومواطنه ، لمانشستر سيتي الإنجليزي، والتي كشفت عنها وسائل إعلام هندية، لم تكن حقيقية.ويعد جميل، والذي تقدم بطلب من أصل 170 طلبا حقيقيا لتدريب المنتخب ، أول مدرب محلي يقود المنتخب منذ 13 عاما، وسيخلف الإسباني مانولو ماركيز في المنصب بعدما رحل الأخير في يوليو الماضي بعد 11 شهرا تولى فيها المسؤولية وحقق فوزا واحدا فقط.وسبق لجميل أن فاز بلقب كلاعب عام 2005 وكمدرب مع فريق إيزوال عام 2017، وفي عام 2023، تولى المدرب البالغ من العمر 49 عاما مسؤولية فريق جميدشبور حيث قاده إلى السوبر الهندي عام 2025.وسيكون جميل على موعد مع مهمة خاصة بعد البداية السيئة للمنتخب الهندي في تصفيات كأس أمم 2027، حيث حققت الهند نقطة واحدة فقط من أول مباراتين لها في سعيها للتأهل للبطولة للمرة الثالثة على التوالي، حيث متصدر المجموعة إلى نهائيات البطولة التي ستقام في ، وتستأنف التصفيات مجددا في شهر أكتوبر المقبل.