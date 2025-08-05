الكرة العراقية تفقد قامة رياضية: وفاة اللاعب والمعلق "شدراك يوسف"

ويُعتبر شدراك يوسف من أبرز نجوم كرة القدم العراقية في فترة الستينيات والسبعينيات، حيث مثّل في العديد من المحافل الدولية. وبعد اعتزاله اللعب، اتجه إلى مجال التعليق الرياضي، حيث تميز بأسلوبه الفريد وصوته المحبب الذي علق في أذهان الجماهير العراقية لسنوات طويلة.كان شدراك يوسف قامة رياضية قدمت الكثير للكرة العراقية، سواء كلاعب أو كمعلق. لقد ترك بصمة واضحة في قلوب عشاق اللعبة، وستظل مسيرته الحافلة بالإنجازات والعطاء مصدر إلهام للأجيال القادمة.من هو "شدراك يوسف"؟وولد شدراك يوسف في بالعراق لعائلة آشورية وانضم إلى الفريق المحلي قبل أن ينتقل إلى منتخب تربية ومنه انضم إلى فريق الفرقة الرابعة وبعد ذلك لعب مع فريق الفرقة الثالثة حتى نهاية الرياضي. كما شارك في 31 مباراة دولية مع المنتخب العراقي سجل خلالها هدفين.وحقق 1966 في مع منتخب وشارك مع المنتخب العسكري وحقق العسكرية 1972 اعتزل شدراك عن اللعب بشكل مفاجئ سنة 1975. وحصل على لقب أفضل لاعب في كأس العرب 1966.أشرف على تدريب عده فرق منها منتخب العراق النسوي لكرة القدم غير أنه اعتزل العمل التدريبي مبكرا سنة 1979 واتجه نحو التعليق الرياضي حيث أصبح إحدى أشهر الوجوه الإعلامية الرياضية في العراق.