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الكرة العراقية تفقد قامة رياضية: وفاة اللاعب والمعلق "شدراك يوسف"
رياضة
2025-08-05 | 03:00
المصدر:
السومرية نيوز
2,224 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
فُجعت الأوساط الرياضية العراقية، اليوم الثلاثاء، بوفاة اللاعب
الدولي السابق
والمعلق الرياضي الشهير شدراك يوسف، بعد صراع مع المرض.
ويُعتبر شدراك يوسف من أبرز نجوم كرة القدم العراقية في فترة الستينيات والسبعينيات، حيث مثّل
المنتخب الوطني
في العديد من المحافل الدولية. وبعد اعتزاله اللعب، اتجه إلى مجال التعليق الرياضي، حيث تميز بأسلوبه الفريد وصوته المحبب الذي علق في أذهان الجماهير العراقية لسنوات طويلة.
كان شدراك يوسف قامة رياضية قدمت الكثير للكرة العراقية، سواء كلاعب أو كمعلق. لقد ترك بصمة واضحة في قلوب عشاق اللعبة، وستظل مسيرته الحافلة بالإنجازات والعطاء مصدر إلهام للأجيال القادمة.
من هو "شدراك يوسف"؟
وولد شدراك يوسف في
الحبانية
بالعراق لعائلة آشورية وانضم إلى الفريق المحلي قبل أن ينتقل إلى منتخب تربية
الرمادي
ومنه انضم إلى فريق الفرقة الرابعة وبعد ذلك لعب مع فريق الفرقة الثالثة حتى نهاية
مشواره
الرياضي. كما شارك في 31 مباراة دولية مع المنتخب العراقي سجل خلالها هدفين.
وحقق
كأس العرب
1966 في
بغداد
مع منتخب
العراق
وشارك مع المنتخب العسكري وحقق
كاس العالم
العسكرية 1972 اعتزل شدراك عن اللعب بشكل مفاجئ سنة 1975. وحصل على لقب أفضل لاعب في كأس العرب 1966.
أشرف على تدريب عده فرق منها منتخب العراق النسوي لكرة القدم غير أنه اعتزل العمل التدريبي مبكرا سنة 1979 واتجه نحو التعليق الرياضي حيث أصبح إحدى أشهر الوجوه الإعلامية الرياضية في العراق.
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