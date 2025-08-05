بمشاركة العراق.. تحديد موعد إجراء قرعة كأس ملك تايلاند

وستقام مراسم القرعة إلكترونيًا في الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت في ذات اليوم، بحضور ممثل عن ، مدير المنتخب .ومن المقرر أن تُقام الجولة الأولى من البطولة في الرابع من أيلول المقبل، بينما ستُقام المباراة النهائية لتحديد النسخة في السابع من الشهر نفسه.وتأتي مشاركة المنتخب العراقي في هذه البطولة ضمن استعداداته للاستحقاقات القادمة أبرزها الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.