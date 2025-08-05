على ماذا تعتمد عودة برشلونة للعب في "كامب نو"؟

من المقرر أن يقوم مفتشو ECA بزيارة في الأسبوع الأول من سبتمبر.إذا كان التقرير إيجابيًا، فسيُعلن رسميًا عن إعادة افتتاح يوم 14 سبتمبر الشهر المقبل.