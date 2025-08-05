الكشف عن عقوبات الهلال بعد انسحابه من السوبر السعودي

وكان قرر الانسحاب من 2025، بسبب عدم قدرته على المشاركة في البطولة نتيجة الانتهاء من مشاركته في بشكل متأخر.وكشفت والأخلاق بالاتحاد السعودي، عن العقوبات، وعلى رأسها حرمان الهلال من المشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم القادم 2026-2027.فضلاً عن ذلك، قررت اللجنة تغريم الهلال بمبلغ 500 ألف سعودي، إلى جانب حرمان "الزعيم" من أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.وأشارت اللجنة في بيانها الرسمي إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.يذكر أن سيشارك في السوبر السعودي 2025 بدلاً من الهلال، علماً بأن البطولة ستشهد تواجد النصر، الاتحاد والقادسية وستقام في في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/ آب الجاري.