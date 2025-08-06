تحديد موعد حسم أزمة ريال مدريد

وكانت إدارة طلبت تأجيل مباراة ، للحصول على عدد أيام راحة يساوي ما حصل عليه برشلونة وأتلتيكو قبل بداية الليجا، لكن الرابطة رفضت طلب .ولم يحصل ريال مدريد على الراحة الكافية، بسبب مشاركته في بطولة 2025، والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا، حيث وصل الميرنجي للدور نصف النهائي، قبل الخروج أمام .وبحسب صحيفة " " ، فلا يوجد حل متاح لريال مدريد عبر المحاكم الرياضية الإسبانية، بعد أن استنفد جميع السبل.وأضافت الصحيفة أن الحل الوحيد المتبقي يتمثل في إلى المحاكم المدنية لمتابعة الدعوى القضائية، لأن أو غير مختصين بالنظر في هذا الاستئناف.ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أمامه الآن 12 يومًا لتقديم استئناف أمام المحكمة المدنية.وأوضحت الصحيفة أن هذا هو الخيار القانوني الوحيد الذي يمكنه من خلاله طلب أوامر قضائية لتعليق وتأجيل أولى مبارياته في الدوري، ويعتمد ذلك بشكل كبير على القاضي الذي يتلقى هذا الطلب.