كرة السلة: منتخب العراق يواجه الصين تايبيه في مواجهة "حاسمة" بكأس آسيا اليوم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تحضر لقرار أممي يخص الشرع
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536284-638901486653900156.jpg
كرة السلة: منتخب العراق يواجه الصين تايبيه في مواجهة "حاسمة" بكأس آسيا اليوم
رياضة
2025-08-07 | 03:30
85 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يخوض المنتخب العراقي لكرة
السلة
، اليوم الخميس، مواجهة مرتقبة أمام نظيره
الصين
تايبيه، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة
كأس آسيا لكرة السلة
، التي تستضيفها مدينة جدة
السعودية
وتستمر حتى السابع عشر من آب الحالي، بمشاركة منتخبات النخبة في القارة.
وتعد مباراة اليوم، التي تُقام في قاعة
مدينة الملك
عبد الله الرياضية في جدة، مفصلية لكلا المنتخبين، إذ تشكل منعطفًا حاسمًا في مسار التنافس على بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني، وسط تطلعات كبرى من الجهاز الفني واللاعبين لتعويض خسارة اللقاء الافتتاحي أمام
نيوزيلندا
بنتيجة (100 – 78)، في مباراة شهدت تفوقًا لافتًا للمنافس خلال الربع الرابع، الذي حسم فيه النتيجة بفارق كبير، وقد برز في تلك المواجهة اللاعب تايلور
بريت
الذي أبدع في تقديم أداء مميز، مسجلًا (19) نقطة، و(7) متابعات، و(4) تمريرات حاسمة، ما شكّل نقطة التحول في اللقاء.
من جهته، باشر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني عملية مراجعة شاملة وتحليل فني دقيق لما دار في اللقاء الافتتاحي أمام نيوزيلندا، وذلك من خلال الوقوف على أبرز الأخطاء الفردية والجماعية التي أثّرت في مجريات المباراة، تمهيدًا لوضع المعالجات المناسبة والحلول الفنية الملائمة لتفادي تكرارها في مواجهة اليوم، كما شرع في دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف منتخب
الصين
تايبيه، بهدف رسم الخطة الأنسب لمواجهته، في ظل الأداء الهجومي القوي الذي أظهره في الجولة الماضية.
في المقابل، يدخل منتخب الصين تايبيه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على
الفلبين
بنتيجة (95 – 87)، في لقاء أظهر فيه الفريق إمكانات هجومية عالية، قادها النجم جن ينغ
تشون
الذي تألق بتسجيل (34) نقطة، ليكون اللاعب الأبرز في اللقاء الماضي، والعنصر الحاسم في فوز فريقه.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
كرة السلة: منتخب العراق يغادر اليوم نحو جدة للمشاركة في كأس آسيا
03:23 | 2025-08-03
كرة السلة: المنتخب العراقي يواجه قطر اليوم في ثاني مبارياته بالبطولة الودية
04:06 | 2025-08-01
مدرب منتخب الأردن: مواجهة عُمان في مسقط ليست حاسمة!
07:00 | 2025-06-04
مواجهة حاسمة اليوم.. نفط البصرة يواجه أمانة بغداد لتحديد المتأهل لـ"دوري النجوم"
03:48 | 2025-07-14
كرة السلة
منتخب العراق يواجه الصين تايبيه في مواجهة "حاسمة" بكأس آسيا اليوم
كأس آسيا لكرة السلة
بطولة كأس آسيا
السومرية نيوز
مدينة الملك
سومرية نيوز
بطولة كأس
نيوزيلندا
السومرية
+A
-A
اخترنا لك
عدنان درجال يؤكد: كاساس كان اختيار جميع أعضاء الاتحاد العراقي
05:26 | 2025-08-07
"مجموعة الموت" تنتظر ناشئي العراق: تحديات صعبة أمام أستراليا والأردن في تصفيات آسيا
04:44 | 2025-08-07
قبيل بداية الموسم.. ازمة تضرب حراسة المرمى في برشلونة
04:27 | 2025-08-07
نجوم السوشيال ميديا ضد نجوم الملاعب: من يسيطر على الكرة العراقية.. "اللايكات" أم الأهداف؟
03:42 | 2025-08-07
اتحاد بناء الأجسام ينعى أحد أبطاله بعد مقتله في حادثة إطلاق النار بمحطة وقود في أربيل
03:20 | 2025-08-07
تحديد موعد حسم أزمة ريال مدريد
13:21 | 2025-08-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
محليات
21.39%
07:50 | 2025-08-05
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
07:50 | 2025-08-05
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
عالم السيارات
18.34%
12:23 | 2025-08-05
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
12:23 | 2025-08-05
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
أمن
16.58%
02:25 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
02:25 | 2025-08-06
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
محليات
16.28%
18:23 | 2025-08-05
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
18:23 | 2025-08-05
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
محليات
14.67%
09:37 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
09:37 | 2025-08-06
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
محليات
12.74%
10:08 | 2025-08-06
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
10:08 | 2025-08-06
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
دخان كثيف بطريق منفذ الشيب
05:18 | 2025-08-07
غارات إسرائيلية على محيط بلدتين في لبنان (فيديو)
15:17 | 2025-08-06
إطلاق نار داخل قاعدة للجيش الأمريكي في ولاية جورجيا
12:42 | 2025-08-06
شاهد.. لحظة دخول القوات الأمنية الى ميسان ومجلس المحافظة يعلن عن دعمه
11:59 | 2025-08-06
فيديو جديد للمشاجرة بين النائبين الدهلكي والحيدري داخل قاعة مجلس النواب
10:29 | 2025-08-06
إصابة 3 جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة خلال واجب مشترك مع الحشد الشعبي في نينوى
08:38 | 2025-08-06
بوتين يستقبل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين
05:45 | 2025-08-06
حريق يلتهم محال في الحي الصناعي بمدينة الكوت بمحافظة واسط
03:45 | 2025-08-06
حملة عراقية امنية لتدقيق السفن المجهولة في المياه الاقليمية
03:37 | 2025-08-06
مواكب بغداد تبدأ بنصب السرادق على طريق الزائرين.. فيديو
03:30 | 2025-08-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.