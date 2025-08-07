كرة السلة: منتخب العراق يواجه الصين تايبيه في مواجهة "حاسمة" بكأس آسيا اليوم

وتعد مباراة اليوم، التي تُقام في قاعة عبد الله الرياضية في جدة، مفصلية لكلا المنتخبين، إذ تشكل منعطفًا حاسمًا في مسار التنافس على بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني، وسط تطلعات كبرى من الجهاز الفني واللاعبين لتعويض خسارة اللقاء الافتتاحي أمام بنتيجة (100 – 78)، في مباراة شهدت تفوقًا لافتًا للمنافس خلال الربع الرابع، الذي حسم فيه النتيجة بفارق كبير، وقد برز في تلك المواجهة اللاعب تايلور الذي أبدع في تقديم أداء مميز، مسجلًا (19) نقطة، و(7) متابعات، و(4) تمريرات حاسمة، ما شكّل نقطة التحول في اللقاء.من جهته، باشر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني عملية مراجعة شاملة وتحليل فني دقيق لما دار في اللقاء الافتتاحي أمام نيوزيلندا، وذلك من خلال الوقوف على أبرز الأخطاء الفردية والجماعية التي أثّرت في مجريات المباراة، تمهيدًا لوضع المعالجات المناسبة والحلول الفنية الملائمة لتفادي تكرارها في مواجهة اليوم، كما شرع في دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف منتخب تايبيه، بهدف رسم الخطة الأنسب لمواجهته، في ظل الأداء الهجومي القوي الذي أظهره في الجولة الماضية.في المقابل، يدخل منتخب الصين تايبيه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على بنتيجة (95 – 87)، في لقاء أظهر فيه الفريق إمكانات هجومية عالية، قادها النجم جن ينغ الذي تألق بتسجيل (34) نقطة، ليكون اللاعب الأبرز في اللقاء الماضي، والعنصر الحاسم في فوز فريقه.