واشنطن: الحرب على غزة أضرت بالدعم العالمي لإسرائيل
الاتحاد العراقي يتكفل بمستحقات مدرب الصالات الراحل مارسيلو غالينا

رياضة

2025-10-06 | 04:56
الاتحاد العراقي يتكفل بمستحقات مدرب الصالات الراحل مارسيلو غالينا
73 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، تكفله بتسديد جميع المستحقات المالية الخاصة بمدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني لكرة الصالات، البرازيلي مارسيلو غالينا، الذي وافته المنية إثر حادثِ سقوطٍ مؤسف أثناء التدريبات.

وقال درجال في بيان اليوم الاثنين: إن "الاتحادَ العراقيّ لكرة القدم سيتكفلُ بتسديدِ جميع المستحقات المالية للفقيد إلى عائلته، تقديراً لعطائه وجهوده المخلصة، إذ كان مثالاً للالتزام والحرص في عمله، وترك بصمةً واضحةً في مسيرة المنتخب الوطني".

وأضاف رئيس الاتحاد، "أتقدّم بأحرّ التعازي إلى الملاكين التدريبي والإداري ولاعبي منتخب كرة الصالات بوفاةِ مدرب الحراس البرازيلي مارسيلو، مشيداً بشجاعةِ المدرب وجميع أفراد الوفد في تجاوز هذا الحدث الأليم".

وأكد درجال أن "الاتحادَ يقف بكل قوةٍ خلف المنتخب خلال مشواره القاري، وطموحنا هو خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية"، مشيراً إلى أنه "سيتم توفير جميع احتياجات الفريق وتحضير معسكرٍ تدريبيٍّ خارجيّ استعداداً للبطولة".

وختم درجال تصريحه بالتعبير عن ثقته بقدرات منتخب الصالات، قائلاً: "نطمح لأن يكون منتخبُ الصالات الحصانَ الأسود في البطولات القارية والدولية، لما يمتلكه من عناصر تجمع بين الخبرةِ والشباب، وهو ما سنعمل على استثماره لتحقيق أفضل النتائج".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
