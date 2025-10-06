الاتحاد العراقي يتكفل بمستحقات مدرب الصالات الراحل مارسيلو غالينا

وقال في بيان اليوم الاثنين: إن "الاتحادَ العراقيّ لكرة القدم سيتكفلُ بتسديدِ جميع المستحقات المالية للفقيد إلى عائلته، تقديراً لعطائه وجهوده المخلصة، إذ كان مثالاً للالتزام والحرص في عمله، وترك بصمةً واضحةً في مسيرة ".وأضاف رئيس الاتحاد، "أتقدّم بأحرّ التعازي إلى الملاكين التدريبي والإداري ولاعبي منتخب بوفاةِ مدرب الحراس البرازيلي ، مشيداً بشجاعةِ المدرب وجميع أفراد الوفد في تجاوز هذا الحدث الأليم".وأكد درجال أن "الاتحادَ يقف بكل قوةٍ خلف المنتخب خلال ، وطموحنا هو خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية"، مشيراً إلى أنه "سيتم توفير جميع احتياجات الفريق وتحضير معسكرٍ تدريبيٍّ خارجيّ استعداداً للبطولة".وختم درجال تصريحه بالتعبير عن ثقته بقدرات منتخب الصالات، قائلاً: "نطمح لأن يكون منتخبُ الصالات الحصانَ الأسود في والدولية، لما يمتلكه من عناصر تجمع بين الخبرةِ والشباب، وهو ما سنعمل على استثماره لتحقيق أفضل النتائج".