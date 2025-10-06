الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542964-638953378451204883.jpg
الاتحاد العراقي يتكفل بمستحقات مدرب الصالات الراحل مارسيلو غالينا
رياضة
2025-10-06 | 04:56
73 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم،
عدنان درجال
، تكفله بتسديد جميع المستحقات المالية الخاصة بمدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني لكرة الصالات، البرازيلي
مارسيلو
غالينا، الذي وافته
المنية
إثر حادثِ سقوطٍ مؤسف أثناء التدريبات.
وقال
درجال
في بيان اليوم الاثنين: إن "الاتحادَ العراقيّ لكرة القدم سيتكفلُ بتسديدِ جميع المستحقات المالية للفقيد إلى عائلته، تقديراً لعطائه وجهوده المخلصة، إذ كان مثالاً للالتزام والحرص في عمله، وترك بصمةً واضحةً في مسيرة
المنتخب الوطني
".
وأضاف رئيس الاتحاد، "أتقدّم بأحرّ التعازي إلى الملاكين التدريبي والإداري ولاعبي منتخب
كرة الصالات
بوفاةِ مدرب الحراس البرازيلي
مارسيلو
، مشيداً بشجاعةِ المدرب وجميع أفراد الوفد في تجاوز هذا الحدث الأليم".
وأكد درجال أن "الاتحادَ يقف بكل قوةٍ خلف المنتخب خلال
مشواره
القاري
، وطموحنا هو خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية"، مشيراً إلى أنه "سيتم توفير جميع احتياجات الفريق وتحضير معسكرٍ تدريبيٍّ خارجيّ استعداداً للبطولة".
وختم درجال تصريحه بالتعبير عن ثقته بقدرات منتخب الصالات، قائلاً: "نطمح لأن يكون منتخبُ الصالات الحصانَ الأسود في
البطولات القارية
والدولية، لما يمتلكه من عناصر تجمع بين الخبرةِ والشباب، وهو ما سنعمل على استثماره لتحقيق أفضل النتائج".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
منتخب الصالات يوضح بشأن حادثة وفاة المدرب مارسيلو غالينا
07:37 | 2025-10-05
07:37 | 2025-10-05
بعد رحيل غالينا.. مدرب منتخب الصالات يجتمع باللاعبين لتحفيزهم قبل تصفيات آسيا
04:36 | 2025-10-05
04:36 | 2025-10-05
البرازيلي جوآو كارلوس باربوسا مدرباً للمنتخب العراقي لكرة الصالات
05:42 | 2025-08-19
05:42 | 2025-08-19
وفاة مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة الصالات في بغداد
14:41 | 2025-10-04
14:41 | 2025-10-04
الاتحاد العراقي يتكفل بمستحقات
مدرب الصالات الراحل مارسيلو غالينا
البطولات القارية
الاتحاد العراقي
المنتخب الوطني
الاتحاد العراق
السومرية نيوز
اتحاد العراق
عدنان درجال
كرة الصالات
إصابات برشلونة تقلق الجماهير.. من سيتعافى قبل الكلاسيكو؟
06:46 | 2025-10-06
الاتحاد الآسيوي يحدد موعد مواجهة منتخبنا الوطني مع السعودية في الملحق المؤهل لكأس العالم
06:02 | 2025-10-06
ريال مدريد يقترب من خطف صفقة ليفربول الفاشلة
05:26 | 2025-10-06
ملعب عالمي في العراق.. مليار و800 مليون دينار تُغيّر وجه فرانسو حريري
04:50 | 2025-10-06
اليوم.. المنتخب العراقي يغادر إلى جدة استعداداً لملحق كأس العالم 2026
04:45 | 2025-10-06
رقم صادم.. سعر المنشور الدعائي على حساب الانستغرام لكريستيانو رونالدو
02:57 | 2025-10-06
