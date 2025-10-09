ملحق كأس العالم.. تفاصيل مواجهة العراق أمام إندونيسيا في رحلة الحلم المونديالي

وتُعدّ مباراة الافتتاح مفتاح العبور نحو حلم المشاركة الموندياليَّة الغائب منذ عقود، إذ يُمثل الفوز دفعةً معنويَّةً كبيرةً ويُبقي آمال التأهّل المباشر قائمةً.ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الأستراليُّ غراهام على مزيجٍ من الخبرة والشباب، بمشاركة لاعبين دوليين مثل ، ، ، ، وجلال حسن.وتضمّ قائمة إندونيسيا (12) لاعباً من الدوري المحليِّ والبقيَّة في الدوريات الأوروبيَّة، أبرزهم حارس إف سي دالاس بايس، والمدافع كيفين ديكس، وجوستن هوبنر، وفيردونك وروميني.ويتأهّل صاحب المركز الأوّل مباشرةً، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني مباراتي ذهابٍ وإيابٍ لتحديد بطاقة الملحق العالميِّ.