رسمياً.. الكهرباء يعلن قبول استقالة مدربه راضي شنيشل

وذكرت إدارة نادي في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها قررت، في اجتماعها الذي عُقد صباح اليوم الإثنين قبول اعتذار المدرب عن مواصلة قيادة الفريق، نظراً لظروفه الصحية.وأضافت، "تتقدّم الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى الكابتن على ما قدّمه من جهدٍ وإخلاصٍ خلال الفترة الماضية، متمنّيةً له دوام والعافية وموفور السلامة".