تقارير اسبانية: محمد بن سلمان ينوي شراء برشلونة بـ10 مليار يورو

وكتبت وسائل اعلام اسبانية بينها الصحفي الإسباني جالاردو، إن " ولي السعودي، يستعد لشراء مقابل 10 مليارات يورو"، مضيفا ان "تلك الخطوة تهدف إلى إنقاذ من أزماته المالية، حيث يعاني من ديون تتجاوز 2.5 مليار يورو".وأكد جالاردو أن العائق الوحيد في إتمام الصفقة يتمثل في أعضاء النادي الكتالوني خاصة أنهم يتمتعون بصلاحية اتخاذ القرار النهائي في مثل هذه القضايا الشائكة، وفقا لتقاليد ، حيث قد تكون الآراء داخل الجماهير وفي منقسمة بين من يرى أن الصفقة تمثل فرصة تاريخية للخروج من الأزمة، وبين من يخشى فقدان هوية النادي واستقلاليته.وتقول وسائل اعلام رياضية مختصة انه "في حال تقدم العرض رسميًا والموافقة عليه، فإن هذا التحرك سيُعد من بين أغرب وأكثر الصفقات الجذرية في تاريخ كرة القدم، وقد يعيد تشكيل خارطة ملكية الأندية في القارة الأوروبية، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه العديد من الأندية الكبرى في السنوات الأخيرة".وكان قد أعلن في عام 2021، استحواذه على نادي الإنجليزي، بنسبة أسهم 100%، كما سعى قبله لشراء ، لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح بعدما اقتربت المفاوضات من الحسم في مرحلة ما.