تقارير اسبانية: محمد بن سلمان ينوي شراء برشلونة بـ10 مليار يورو

وكتبت وسائل اعلام اسبانية بينها الصحفي الإسباني فرانسوا
جالاردو، إن "الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد
السعودي، يستعد لشراء نادي برشلونة
مقابل 10 مليارات يورو"، مضيفا ان "تلك الخطوة تهدف إلى إنقاذ النادي الكتالوني
من أزماته المالية، حيث يعاني البلوجرانا
من ديون تتجاوز 2.5 مليار يورو".
وأكد جالاردو أن العائق الوحيد في إتمام الصفقة يتمثل في أعضاء النادي الكتالوني خاصة أنهم يتمتعون بصلاحية اتخاذ القرار النهائي في مثل هذه القضايا الشائكة، وفقا لتقاليد البارسا
، حيث قد تكون الآراء داخل الجماهير وفي مجلس الإدارة
منقسمة بين من يرى أن الصفقة تمثل فرصة تاريخية للخروج من الأزمة، وبين من يخشى فقدان هوية النادي واستقلاليته.
وتقول وسائل اعلام رياضية مختصة انه "في حال تقدم العرض رسميًا والموافقة عليه، فإن هذا التحرك سيُعد من بين أغرب وأكثر الصفقات الجذرية في تاريخ كرة القدم، وقد يعيد تشكيل خارطة ملكية الأندية في القارة الأوروبية، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه العديد من الأندية الكبرى في السنوات الأخيرة".
وكان صندوق الاستثمار السعودي
قد أعلن في عام 2021، استحواذه على نادي نيوكاسل
الإنجليزي، بنسبة أسهم 100%، كما سعى قبله لشراء مانشستر يونايتد
، لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح بعدما اقتربت المفاوضات من الحسم في مرحلة ما.