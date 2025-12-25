Alsumaria Tv
LIVE
إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة
برشلونة يتجه للدوري الإنكليزي لتعزيز خط دفاعه

رياضة

2025-12-25 | 01:46
برشلونة يتجه للدوري الإنكليزي لتعزيز خط دفاعه
3 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن الاسم الأقرب لتعزيز دفاعات برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.


وتعرض برشلونة لضربة قوية بإصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن، بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما سيسفر عن غيابه حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، مع العلم أنه عقده سينتهي بنهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك قلق من الاعتماد على الأوروجوياني رونالد أراوخو، خاصة في ظل تواضع مستواه في المواعيد الكبرى.

وبات واضحًا أن النادي الكتالوني في حاجة ماسة إلى قلب دفاع قادر على إعادة التوازن للخط الخلفي للفريق.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الإدارة الرياضية بقيادة ديكو كُلفت بالبحث عن المدافع الأنسب لمنظومة برشلونة الحالية تحت قيادة هانز فليك.

وأضافت الصحيفة، أنه خلال الفترة الماضية، ترددت أسماء عديدة على طاولة برشلونة، مثل نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند، وباو توريس لاعب أستون فيلا، إلى جانب مارك جويهي قائد كريستال بالاس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأفضلية داخل برشلونة تميل إلى جويهي، الذي قدم مستويات مميزة مع كريستال بالاس خلال الموسمين الماضيين، إضافة إلى موقفه التعاقدي.

وينتهي عقد جويهي مع ناديه في يونيو المقبل، ما يجعله خيارًا مناسبًا من الناحية الاقتصادية، في ظل الوضع المالي لبرشلونة.

ومن الممكن أن يفكر كريستال بالاس في بيع لاعبه في يناير، خوفًا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

جدير بالذكر، أن جويهي كان هدفًا قويًا لليفربول في الصيف الماضي، لكن ناديه تمسك ببقاءه لعدم القدرة على تعويضه.
