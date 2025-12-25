برشلونة يتجه للدوري الإنكليزي لتعزيز خط دفاعه

وتعرض برشلونة لضربة قوية بإصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن، بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما سيسفر عن غيابه حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، مع العلم أنه عقده سينتهي بنهاية الموسم.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك قلق من الاعتماد على الأوروجوياني رونالد أراوخو، خاصة في ظل تواضع مستواه في المواعيد الكبرى.وبات واضحًا أن في حاجة ماسة إلى قلب دفاع قادر على إعادة التوازن للخط الخلفي للفريق.ولفتت الصحيفة، إلى أن بقيادة كُلفت بالبحث عن المدافع الأنسب لمنظومة برشلونة الحالية تحت قيادة .وأضافت الصحيفة، أنه خلال الفترة الماضية، ترددت أسماء عديدة على طاولة برشلونة، مثل مدافع ، وباو لاعب ، إلى جانب قائد .وأشارت الصحيفة، إلى أن الأفضلية داخل برشلونة تميل إلى جويهي، الذي قدم مستويات مميزة مع بالاس خلال الموسمين الماضيين، إضافة إلى موقفه التعاقدي.وينتهي عقد جويهي مع ناديه في يونيو المقبل، ما يجعله خيارًا مناسبًا من الناحية الاقتصادية، في ظل الوضع المالي لبرشلونة.ومن الممكن أن يفكر كريستال بالاس في بيع لاعبه في يناير، خوفًا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل.جدير بالذكر، أن جويهي كان هدفًا قويًا لليفربول في الصيف الماضي، لكن ناديه تمسك ببقاءه لعدم القدرة على تعويضه.