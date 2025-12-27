"هل أنت ألماني؟".. كواليس حوار مدرب النصر مع نجم الزوراء حيدر عبد الكريم

وتواجه الفريقان على ملعب "الأول بارك" في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات، وانتهت المباراة لصالح صاحب الأرض النصر بنتيجة 5-1، ليتأهل الفريقان معًا إلى الدور التالي.وبحسبفإن المدرب جيسوس تحدث إلى حيدر أثناء عمليات الإحماء التي أجراها اللاعب، قبل دخوله إلى أرض الملعب، إذ سأله عن جنسيته وعمره، وما إذا كان لاعبًا ألماني الجنسية، ليجيبه عبد الكريم مؤكدًا أنه لاعب عراقي ويبلغ من العمر 21 عامًا فقط، قبل أن يرد جيسوس بالقول: استمر بهذا الأداء، فأنت لاعب جيد.نقل عبد الكريم هذا الحديث إلى زملائه في الفريق، بعدما طرحوا عليه أسئلة حول فحوى المحادثة التي جرت بينهما، إذ أبدى اللاعب العراقي سعادته بهذا الإطراء، كونه يحظى بمتابعة مدرب فريق كبير مثل النصر، خصوصًا وأن عبد الكريم كان مميزًا جدًا في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب في العاصمة ، وكان أحد نجومها.يستعد اللاعب للعام الجديد 2026 بطموحات كبيرة جدًا، خصوصًا وأنه مرشح بقوة لتمثيل المنتخب العراقي الأول في مباراة الملحق العالمي التي ستُجرى في الأول من شهر أبريل/ نيسان المقبل، وقبل ذلك سيشارك مع منتخب الأولمبي في تحت 23 عامًا في الشهر المقبل، وهو أحد الأعمدة الأساسية للفريق.وكان عبد الكريم (21 عامًا) أحد أبرز نجوم العراق في تحت 23 عامًا الأخيرة، التي أُقيمت في قطر بالتزامن مع إقامة بطولة قطر 2025.وكان اللاعب من أبرز المرشحين لتمثيل منتخب العراق في كأس العرب قطر 2025، إلا أن مشاركته مع منتخب العراق الأولمبي حالت دون التحاقه بصفوف .وبدأ المشوار الاحترافي للاعب حيدر عبد الكريم مع فريق النوارس في موسم 2023-2024، بعد تصعيده من فريق الشباب إلى الفريق الأول، ليبدأ بعدها تمثيل منتخب العراق للشباب.وفي الموسم الحالي، خاض عبد الكريم مع النوارس 3 مباريات في ، كما شارك في 3 مباريات أيضًا في دوري أبطال آسيا 2، ويتم الزج به باستمرار من قبل المدرب عماد النحاس.