لماذا أُزيح اسم أحمد راضي؟.. جدل واسع بعد تغيير تسمية ملعب الكرخ الرياضي

واجتمعت للنادي، أمس الجمعة، لتتخذ قراراً مفاجئاً بتغيير التسمية التي أُطلقت على الملعب عام 2020، تكريماً لأسطورة الكرة العراقية بعد وفاته بجائحة " ".ولم تعلن حتى الآن عن الأسباب الرسمية التي دفعتها لهذا التغيير، مما فتح الباب أمام تأويلات وانتقادات واسعة.وتكمن المفارقة في أن الراحل (رئيس النادي السابق الذي توفي عام 2023)، هو نفسه من اتخذ القرار الشجاع في حزيران 2020 بإطلاق اسم رفيق دربه "أحمد " على الملعب بدلاً من " ".ويرى مراقبون أن إلغاء التسمية الحالية يعد "مصادرة" لقرار شرار حيدر نفسه، وكان الأجدر بالإدارة الحالية تكريم الرجلين دون إلغاء رمزية أحدهما للآخر.واعتبر قطاع واسع من الجمهور الرياضي أن القرار يفتقر للمسوغات المنطقية، نظراً للمكانة الرمزية الكبيرة التي يحظى بها أحمد راضي بوصفه النجم الأبرز في تاريخ الكرة العراقية.وفي رد فعل سريع، طالب مدونون ورياضيون الهيئة الإدارية لنادي الرياضي بإطلاق اسم "أحمد راضي" على ، كرد اعتبار للنجم الراحل وتخليداً لاسمه في بيته الأول.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات رافضة، حيث اعتبر الكثيرون أن الأسماء الكبيرة مثل أحمد راضي يجب أن تبقى فوق الحسابات الإدارية، مؤكدين أن شرار حيدر كان سيعارض هذا القرار لو كان على قيد الحياة، تقديراً لصداقته وتاريخه الطويل مع النجم الراحل.