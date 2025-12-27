لماذا أُزيح اسم أحمد راضي؟.. جدل واسع بعد تغيير تسمية ملعب الكرخ الرياضي

واجتمعت الهيئة العامة
للنادي، أمس الجمعة، لتتخذ قراراً مفاجئاً بتغيير التسمية التي أُطلقت على الملعب عام 2020، تكريماً لأسطورة الكرة العراقية أحمد راضي
بعد وفاته بجائحة "كورونا
".
ولم تعلن إدارة النادي
حتى الآن عن الأسباب الرسمية التي دفعتها لهذا التغيير، مما فتح الباب أمام تأويلات وانتقادات واسعة.
مفارقة التسمية السابقة
وتكمن المفارقة في أن الراحل شرار حيدر
(رئيس النادي السابق الذي توفي عام 2023)، هو نفسه من اتخذ القرار الشجاع في حزيران 2020 بإطلاق اسم رفيق دربه "أحمد راضي
" على الملعب بدلاً من "ملعب الكرخ
".
ويرى مراقبون أن إلغاء التسمية الحالية يعد "مصادرة" لقرار شرار حيدر نفسه، وكان الأجدر بالإدارة الحالية تكريم الرجلين دون إلغاء رمزية أحدهما للآخر.
واعتبر قطاع واسع من الجمهور الرياضي أن القرار يفتقر للمسوغات المنطقية، نظراً للمكانة الرمزية الكبيرة التي يحظى بها أحمد راضي بوصفه النجم الأبرز في تاريخ الكرة العراقية.
ردود أفعال ومطالبات
وفي رد فعل سريع، طالب مدونون ورياضيون الهيئة الإدارية لنادي الزوراء
الرياضي بإطلاق اسم "أحمد راضي" على ملعب الزوراء الدولي
، كرد اعتبار للنجم الراحل وتخليداً لاسمه في بيته الأول.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات رافضة، حيث اعتبر الكثيرون أن الأسماء الكبيرة مثل أحمد راضي يجب أن تبقى فوق الحسابات الإدارية، مؤكدين أن شرار حيدر كان سيعارض هذا القرار لو كان على قيد الحياة، تقديراً لصداقته وتاريخه الطويل مع النجم الراحل.