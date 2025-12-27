لماذا أُزيح اسم أحمد راضي؟.. جدل واسع بعد تغيير تسمية ملعب الكرخ الرياضي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لماذا أُزيح اسم أحمد راضي؟.. جدل واسع بعد تغيير تسمية ملعب الكرخ الرياضي

رياضة

2025-12-27 | 05:07
لماذا أُزيح اسم أحمد راضي؟.. جدل واسع بعد تغيير تسمية ملعب الكرخ الرياضي
1,174 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أثار قرار الهيئة العامة لنادي الكرخ الرياضي، بتغيير اسم ملعب النادي من "ملعب الساحر أحمد راضي" إلى "ملعب الراحل شرار حيدر"، موجة واسعة من الجدل والاستنكار في الأوساط الرياضية وعلى منصات التواصل الاجتماعي في العراق.

واجتمعت الهيئة العامة للنادي، أمس الجمعة، لتتخذ قراراً مفاجئاً بتغيير التسمية التي أُطلقت على الملعب عام 2020، تكريماً لأسطورة الكرة العراقية أحمد راضي بعد وفاته بجائحة "كورونا".

ولم تعلن إدارة النادي حتى الآن عن الأسباب الرسمية التي دفعتها لهذا التغيير، مما فتح الباب أمام تأويلات وانتقادات واسعة.

مفارقة التسمية السابقة
وتكمن المفارقة في أن الراحل شرار حيدر (رئيس النادي السابق الذي توفي عام 2023)، هو نفسه من اتخذ القرار الشجاع في حزيران 2020 بإطلاق اسم رفيق دربه "أحمد راضي" على الملعب بدلاً من "ملعب الكرخ".

ويرى مراقبون أن إلغاء التسمية الحالية يعد "مصادرة" لقرار شرار حيدر نفسه، وكان الأجدر بالإدارة الحالية تكريم الرجلين دون إلغاء رمزية أحدهما للآخر.

واعتبر قطاع واسع من الجمهور الرياضي أن القرار يفتقر للمسوغات المنطقية، نظراً للمكانة الرمزية الكبيرة التي يحظى بها أحمد راضي بوصفه النجم الأبرز في تاريخ الكرة العراقية.

ردود أفعال ومطالبات
وفي رد فعل سريع، طالب مدونون ورياضيون الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي بإطلاق اسم "أحمد راضي" على ملعب الزوراء الدولي، كرد اعتبار للنجم الراحل وتخليداً لاسمه في بيته الأول.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات رافضة، حيث اعتبر الكثيرون أن الأسماء الكبيرة مثل أحمد راضي يجب أن تبقى فوق الحسابات الإدارية، مؤكدين أن شرار حيدر كان سيعارض هذا القرار لو كان على قيد الحياة، تقديراً لصداقته وتاريخه الطويل مع النجم الراحل.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
رونالدو يكشف موعد الإعلان عن هوية أم ابنه الاكبر جونيور.. متى؟
09:08 | 2025-12-27
القائمة الرسمية لمنتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا
06:19 | 2025-12-27
4 كوارث تنتظر برشلونة
04:45 | 2025-12-27
"هل أنت ألماني؟".. كواليس حوار مدرب النصر مع نجم الزوراء حيدر عبد الكريم
04:13 | 2025-12-27
صراع "النقاط المتساوية".. الكرمة يستقبل زاخو في مواجهة مرتقبة بملعب الرمادي
03:10 | 2025-12-27
ظهور لامين يامال جديد
01:33 | 2025-12-27
سيول ورياح وامطار.. تحذير للعراقيين من ليل الغد والاحد: استعدوا
23.79%
15:56 | 2025-12-26
سيول ورياح وامطار.. تحذير للعراقيين من ليل الغد والاحد: استعدوا
15:56 | 2025-12-26
هزة أرضية تضرب العراق
19.73%
02:09 | 2025-12-27
هزة أرضية تضرب العراق
02:09 | 2025-12-27
نتنياهو يتهم العراق بـ&quot;اضطهاد المسيحيين&quot;
19.37%
02:35 | 2025-12-26
نتنياهو يتهم العراق بـ"اضطهاد المسيحيين"
02:35 | 2025-12-26
السيد الصدر يعلق على حادثة تفجير مسجد الامام علي ويوجه رسالة لحكومة سوريا
14.79%
13:25 | 2025-12-26
السيد الصدر يعلق على حادثة تفجير مسجد الامام علي ويوجه رسالة لحكومة سوريا
13:25 | 2025-12-26
الأول من نوعه منذ &quot;كورونا&quot;.. الصحة العالمية تطلق &quot;صافرة إنذار&quot; بسبب فيروس MERS-CoV
12.37%
06:40 | 2025-12-26
الأول من نوعه منذ "كورونا".. الصحة العالمية تطلق "صافرة إنذار" بسبب فيروس MERS-CoV
06:40 | 2025-12-26
الشيخ نواف الزيدان يكشف تفاصيل إبلاغه القوات الأميركية على عدي وقصي صدام حسين
9.94%
00:42 | 2025-12-27
الشيخ نواف الزيدان يكشف تفاصيل إبلاغه القوات الأميركية على عدي وقصي صدام حسين
00:42 | 2025-12-27
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الإطاحة بعصابة "أبو جاكوج" في بغداد
Play
الإطاحة بعصابة "أبو جاكوج" في بغداد
09:37 | 2025-12-27
بمحض الصدفة.. العثور على مقبرة جماعية لضحايا الانتفاضة الشعبانية وسط كربلاء (فيديو)
Play
بمحض الصدفة.. العثور على مقبرة جماعية لضحايا الانتفاضة الشعبانية وسط كربلاء (فيديو)
05:53 | 2025-12-27
مصدر ازعاج سكان بغداد يعود من جديد
Play
مصدر ازعاج سكان بغداد يعود من جديد
13:12 | 2025-12-26
القوة الجوية يستنكر الاعتداء على فريق البراعم في ملعب المصافي ويطالب بعقوبات صارمة
Play
القوة الجوية يستنكر الاعتداء على فريق البراعم في ملعب المصافي ويطالب بعقوبات صارمة
10:58 | 2025-12-26
بالهلال والجكليت.. واسط تحتفل بعودة الطفلة إسلام بعد أيام من اختطافها
Play
بالهلال والجكليت.. واسط تحتفل بعودة الطفلة إسلام بعد أيام من اختطافها
09:48 | 2025-12-26
بعد غرق استمر 22 عاماً.. غواصون يشرعون برفع يخت "آخر ملوك العراق" (فيديو)
Play
بعد غرق استمر 22 عاماً.. غواصون يشرعون برفع يخت "آخر ملوك العراق" (فيديو)
05:27 | 2025-12-26
بالصور والفيديو .. انفجار في ريف حمص
Play
بالصور والفيديو .. انفجار في ريف حمص
05:23 | 2025-12-26
بالفيديو.. نصب برج كاميرا حرارية امام مدخل منزل سكني ببغداد واصحابه يناشدون الحكومة
Play
بالفيديو.. نصب برج كاميرا حرارية امام مدخل منزل سكني ببغداد واصحابه يناشدون الحكومة
02:52 | 2025-12-26
أعياد الميلاد ترسخ حالة التعايش بين العراقيين.. فيديو
Play
أعياد الميلاد ترسخ حالة التعايش بين العراقيين.. فيديو
15:32 | 2025-12-25
موانئ العراق تفتتح الخط البحري مع الإمارات وتستقبل أول سفينة قادمة من ميناء راشد
Play
موانئ العراق تفتتح الخط البحري مع الإمارات وتستقبل أول سفينة قادمة من ميناء راشد
04:53 | 2025-12-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.