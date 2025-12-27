رونالدو يكشف موعد الإعلان عن هوية أم ابنه الاكبر جونيور.. متى؟

وولد جونيور عام 2010 كأول أبناء ، لكن لم يتم الكشف عن اسم أمه حتى الآن، مما أحاط هذا الموضوع بغموض كبير.ولا يبدو واضحاً السبب الذي يجعل كريستيانو يصر على عدم الكشف عن هوية والدة ابنه حتى الآن.ورد كريستيانو رونالدو، في حوار مع راديو "مونت كارلو" الفرنسي، على سؤال بشأن شخصية أم ابنه الأكبر بالقول: "لستُ مُلزماً بتقديم أي تفسير لأحد.. كريستيانو جونيور ليس لديه أبٌ فحسب، بل لديه أبٌ استثنائي.. لديه جدة، ويحظى بدعم عائلي، وهذا يكفي".وواصل: "سيعرف هوية أمه في الوقت المناسب، وفي النهاية لن يغير هذا شيئاً في حياتهما، سأخبره بالأمر حين يكبر، إنه ابني".وعن ردة فعل كريستيانو جونيور حين يخبره الدون بالحقيقة تحدث: "سيتفهم لماذا قرر والده إخفاء المسألة عنه خلال الفترة الماضية".ويلعب كريستيانو جونيور حاليا في صفوف منتخب تحت 16 سنة، ويحلم الابن بمزاملة والده يوماً ما في صفوف منتخب البرتغال الأول.وعلى مستوى الأندية، يدافع جونيور عن ألوان النصر، وسبق له اللعب في أكاديميات ومانشستر الإنجليزي بالتزامن مع دفاع والده عن ألوان الفريقين.