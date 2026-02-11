بين تعثر الشرطة وصمود الزوراء.. مقعد العراق في "نخبة آسيا" على المحك

وذكر المصدر، إن النتائج المتواضعة التي حققها في مرحلة المجموعات من دوري أبطال النخبة 1 قد تؤثر سلباً في رصيد ، ما يهدد فرصة المشاركة المباشرة في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية، بحسب ما نقلت صحيفة الصباح.وأوضح أن نادي الشرطة يمتلك حتى الآن نقطتين فقط، من تعادله في مباراتين أمام كل من السد (1-1) وناساف الأوزبكي بالنتيجة ذاتها، مقابل خسارته بقية مواجهاته، ليحتل المركز (ما قبل الأخير) في ترتيب مجموعة منطقة الغرب، مع تبقي مباراة أخيرة أمام القطري.في المقابل، أشار المصدر إلى أن ما زال يمتلك فرصة لتعزيز موقف العراق القاري، من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2، ولا سيما بعد تأهله من دور المجموعات إلى دور الـ16، مؤكداً أن أي تقدم إضافي في الأدوار الإقصائية سيمنح العراق نقاطاً مهمة في التصنيف الآسيوي.وبيّن أن يعتمد في توزيع المقاعد القارية على نظام تصنيف تراكمي يمتد لأربعة مواسم، تُحتسب خلاله نتائج الأندية في بطولاته، حيث تمنح بطولة دوري أبطال آسيا النخبة أعلى وزن في احتساب النقاط، في حين تُحتسب نقاط دوري أبطال آسيا 2 بوزن أقل، لكنها تبقى مؤثرة في دعم رصيد الدول التي لا تحقق نتائج متقدمة في البطولة الأولى.وختم أن الدول التي تحتل المراكز المتقدمة في تصنيف تحصل على مقعد مباشر واحد على الأقل في دوري أبطال آسيا النخبة، مع إمكانية زيادة المقاعد أو تحويلها إلى ملحق، تبعاً للفارق النقطي بينها وبين باقي الاتحادات، وهو ما يجعل نتائج الشرطة والزوراء في النسخة الحالية عاملاً حاسماً في تحديد شكل مشاركاتنا لموسم 2027 – 2028.