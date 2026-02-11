Alsumaria Tv
Play
LIVE
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
بين تعثر الشرطة وصمود الزوراء.. مقعد العراق في "نخبة آسيا" على المحك

رياضة

2026-02-11 | 05:00
بين تعثر الشرطة وصمود الزوراء.. مقعد العراق في &quot;نخبة آسيا&quot; على المحك
المصدر:
الصباح
273 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أكد مصدر في الاتحاد المركزي لكرة القدم أن العراق لا يزال يحتفظ حتى الآن بمقعده المباشر في دوري أبطال آسيا النخبة 1، بانتظار صدور التصنيف الرسمي للاتحاد القاري خلال شهري تموز أو آب المقبلين، مشيراً إلى أن نتائج الأندية العراقية في بطولات القارة الصفراء الحالية، ستلعب دوراً حاسماً في تثبيت أو فقدان هذا المقعد.

وذكر المصدر، إن النتائج المتواضعة التي حققها نادي الشرطة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا النخبة 1 قد تؤثر سلباً في رصيد العراق القاري، ما يهدد فرصة المشاركة المباشرة في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية، بحسب ما نقلت صحيفة الصباح.

وأوضح أن نادي الشرطة يمتلك حتى الآن نقطتين فقط، من تعادله في مباراتين أمام كل من السد القطري (1-1) وناساف الأوزبكي بالنتيجة ذاتها، مقابل خسارته بقية مواجهاته، ليحتل المركز الحادي عشر (ما قبل الأخير) في ترتيب مجموعة منطقة الغرب، مع تبقي مباراة أخيرة أمام الدحيل القطري.

في المقابل، أشار المصدر إلى أن نادي الزوراء ما زال يمتلك فرصة لتعزيز موقف العراق القاري، من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2، ولا سيما بعد تأهله من دور المجموعات إلى دور الـ16، مؤكداً أن أي تقدم إضافي في الأدوار الإقصائية سيمنح العراق نقاطاً مهمة في التصنيف الآسيوي.

وبيّن أن الاتحاد الآسيوي يعتمد في توزيع المقاعد القارية على نظام تصنيف تراكمي يمتد لأربعة مواسم، تُحتسب خلاله نتائج الأندية في بطولاته، حيث تمنح بطولة دوري أبطال آسيا النخبة أعلى وزن في احتساب النقاط، في حين تُحتسب نقاط دوري أبطال آسيا 2 بوزن أقل، لكنها تبقى مؤثرة في دعم رصيد الدول التي لا تحقق نتائج متقدمة في البطولة الأولى.

وختم أن الدول التي تحتل المراكز المتقدمة في تصنيف غرب آسيا تحصل على مقعد مباشر واحد على الأقل في دوري أبطال آسيا النخبة، مع إمكانية زيادة المقاعد أو تحويلها إلى ملحق، تبعاً للفارق النقطي بينها وبين باقي الاتحادات، وهو ما يجعل نتائج الشرطة والزوراء في النسخة الحالية عاملاً حاسماً في تحديد شكل مشاركاتنا لموسم 2027 – 2028.
