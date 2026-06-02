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مرهون بكأس العالم.. آخر تطورات عقد فينيسيوس مع مدريد

رياضة

2026-06-02 | 14:12
مرهون بكأس العالم.. آخر تطورات عقد فينيسيوس مع مدريد
77 شوهد

كشفت تقارير صحفية آخر تطورات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وما إذا كان سيرحل بعد كأس العالم .

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن تجديد عقد فينيسيوس جونيور مرتبط بكأس العالم 2026 المقبل.
وأفادت بأن ملف تجديد عقده مع ريال مدريد لا يزال معلقا رغم مرور نحو عشرة أشهر على توقف المفاوضات بين الطرفين.
وذكرت أنه بعد كأس العالم للأندية كانت المفاوضات بين ريال مدريد وفينيسيوس قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي لكن الطرفين قررا تأجيل الحسم إلى وقت لاحق ومنذ ذلك الحين لم تُستأنف المفاوضات بشكل جدي.
وأكدت "آس" على أنه إذا قدم فينيسيوس مونديالا كبيرا فستزداد قوته في المفاوضات أمام ريال مدريد وسيصبح هدفًا أكثر جاذبية للأندية الكبرى الراغبة في ضمه وإذا لم يكن أداؤه جيدًا فسيحصل ريال مدريد على موقف أقوى في المفاوضات.
وأوضحت أنه عندما بدأت المفاوضات طلب فينيسيوس راتبا يقارب 30 مليون يورو سنويا وبعد ذلك خفض مطالبه بشكل كبير وأصبحت الفجوة بين الطرفين صغيرة جدا لدرجة أن الاتفاق كان قريبا من الحسم قبل أن تتوقف المفاوضات مجددا.
وأشارت إلى أن جوهر الخلاف حاليا هو أن يحصل فينيسيوس على 15 مليون يورو صافي سنويا وهو تقريبا نفس الراتب الأساسي الذي يحصل عليه مبابي.
فينيسيوس يرى أن مبابي حصل أيضا على مكافأة توقيع ضخمة قدرت بحوالي 40 مليون يورو، ما جعل دخله الإجمالي أعلى بكثير ولهذا السبب فإن اللاعب يريد أن يشعر بأنه يحظى بنفس التقدير المالي الذي يحظى به مبابي داخل النادي.
وشددت على أن فينيسيوس يريد الاستمرار في ريال مدريد والنادي يريد تجديد عقده ولا توجد نية حاليا لدى اللاعب للرحيل مجانا.
واختتمت بأن ملف فينيسيوس لم يتحول إلى أزمة بعد لكن الحسم تأجل إلى ما بعد كأس العالم فريال مدريد يريد بقاء فينيسيوس واللاعب يريد الاستمرار وأما مسألة الراتب والمكانة داخل الفريق خصوصا المقارنة بمبابي فستبقى العامل الرئيسي في المفاوضات المقبلة.
وينتهي عقد فينيسيوس الحالي في يونيو 2027 ما يعني أنه أصبح على بعد سبعة أشهر فقط من القدرة على التفاوض مع أي ناد آخر بشكل قانوني.
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