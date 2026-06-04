"اختبار المونديال".. المنتخب العراقي يواجه نظيره الإسباني في لاكورونيا الليلة

تنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت . وتُقام المباراة على ملعب "ريازور"، المعقل التاريخي لنادي ديبورتيفو لاكورونيا، والذي يتسع لأكثر من 34 ألف متفرج، وسط توقعات بحضور جماهيري لافت لمتابعة هذا اللقاء الناري.تأتي هذه المباراة كجزء حيوي من برنامج " " الإعدادي، حيث يطمح الجهاز الفني بقيادة غراهام إلى الاستفادة فنياً من الاحتكاك بأحد أعمدة كرة القدم العالمية، والذي يحتل المركز الثاني في . وتكتسب التجربة أهمية مضاعفة كونها محطة لتقييم الجاهزية قبل الصدام المرتقب في المونديال مع منتخبات والنرويج والسنغال ضمن المجموعة التاسعة.في المقابل، تمثل المباراة للمنتخب الإسباني بروفة تكتيكية غاية في الأهمية، لاسيما وأن "الماتادور" يضع في حساباته مواجهة المنتخب السعودي في دور المجموعات من المونديال، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً والرأس الأخضر.وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، شدد المدرب غراهام أرنولد على أن الفريق لن يتعامل مع اللقاء على أنه مجرد "مناورة ودية"، مؤكداً أن لاعبيه سيخوضون المباراة بأقصى درجات الجدية. وأضاف أرنولد: "إسبانيا فريق عالمي يمتلك تاريخاً عريقاً وأسلوباً جماعياً مذهلاً، والهدف من هذا الاختبار هو قياس قدراتنا الحقيقية قبل الانخراط في معترك ".يُذكر أن المنتخب العراقي سيختتم برنامجه التحضيري بلقاء ودي آخر أمام فنزويلا في يوم 9 حزيران الجاري، قبل أن تبدأ الرحلة المونديالية في 11 حزيران، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتحدو الجماهير العراقية آمال عريضة بأن يكون هذا الظهور المونديالي استثنائياً ومشرفاً للكرة العراقية.