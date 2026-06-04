بينهم يامال وبيدري.. غيابات إسبانيا عن مباراة العراق

وتواجه إسبانيا العراق
اليوم الخميس في إطار تحضيرات كلا المنتخبين لمنافسات كأس العالم
2026 في أمريكا
وكندا والمكسيك.
وتصطدم إسبانيا بمنتخب العراق تحضيراً لخوض لقاء في كأس العالم 2026 ضد السعودية
بينما يتحضر أسود الرافدين
عبر لقاء اللا روخا لصدام مرتقب ضد فرنسا
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وقالت مجلة "سبورتس إيليستريتد" الأمريكية إن إسبانيا سيغيب عنها مجموعة من الأسماء الأساسية مثل الجناح لامين يامال
الذي لا يزال يتعافى من إصابة في أوتار الركبة.
وينطبق الغياب نفسه على نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو
وميكيل مورينو لاعب فريق أرسنال
الإنجليزي.
بينما سيريح المدير الفني
لبطل أوروبا ديفيد رايا ومارتن زوبيميندي بعد مشاركتهم السبت الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وباريس سان جيرمان
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ويريح كذلك المدرب الإسباني بيدري
نجم برشلونة ومارك كوكوريلا لاعب وسط فريق تشيلسي
ورودري أيقونة وسط ملعب مانشستر سيتي
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وسيطبق مدرب إسبانيا الراحة أيضاً على نجم أوساسونا
فيكتور مونوز، وميكيل أويارزابال لاعب فريق ريال سوسيداد
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وبعد مواجهة العراق سيكون أمام منتخب إسبانيا ودية أخرى قبل انطلاق المونديال ستكون ضد بيرو يوم 9 يونيو/ حزيران.
وسينطلق مشوار اللا روخا في كأس العالم ضد الرأس الأخضر يوم 15 الجاري ثم السعودية وأوروغواي يومي 21 و27 يونيو.