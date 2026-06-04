بينهم يامال وبيدري.. غيابات إسبانيا عن مباراة العراق

وتواجه إسبانيا اليوم الخميس في إطار تحضيرات كلا المنتخبين لمنافسات 2026 في وكندا والمكسيك.وتصطدم إسبانيا بمنتخب العراق تحضيراً لخوض لقاء في كأس العالم 2026 ضد بينما يتحضر عبر لقاء اللا روخا لصدام مرتقب ضد .وقالت مجلة "سبورتس إيليستريتد" الأمريكية إن إسبانيا سيغيب عنها مجموعة من الأسماء الأساسية مثل الجناح الذي لا يزال يتعافى من إصابة في أوتار الركبة.وينطبق الغياب نفسه على نيكو ويليامز نجم أتلتيك وميكيل مورينو لاعب فريق الإنجليزي.بينما سيريح لبطل أوروبا ديفيد رايا ومارتن زوبيميندي بعد مشاركتهم السبت الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وباريس .ويريح كذلك المدرب الإسباني نجم برشلونة ومارك كوكوريلا لاعب وسط فريق ورودري أيقونة وسط ملعب .وسيطبق مدرب إسبانيا الراحة أيضاً على نجم فيكتور مونوز، وميكيل أويارزابال لاعب فريق .وبعد مواجهة العراق سيكون أمام منتخب إسبانيا ودية أخرى قبل انطلاق المونديال ستكون ضد بيرو يوم 9 يونيو/ حزيران.وسينطلق مشوار اللا روخا في كأس العالم ضد الرأس الأخضر يوم 15 الجاري ثم السعودية وأوروغواي يومي 21 و27 يونيو.